Упоминают перед каждым мультфильмом: тайная связь компании Дисней и деревни в Великобритании

Оказалось, что предки Уолта Диснея жили в маленькой деревне в Линкольншире, а герб его семьи теперь каждый раз появляется на заставке в начале каждого фильма с 2006 года.

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Уолт Дисней посетил деревню Нортон-Дисней в Линкольншире с семьей в 1949 году. Ему показали фамильный герб сэра Уильяма д'Исни в церкви Святого Петра. И теперь этот герб украшает заставку перед каждым фильмом и мультфильмом студии. Об этом пишет Daily Mail.

Уолт Дисней был пионером американского кино, принесшим радость миллионам своими детскими фильмами.

В этом году фирма, основанная Уолтом Диснеем в США в 1923 году, отмечает свое 100-летие. Но по-настоящему история творилась во время визита в Великобританию в 1949 году.

Уолт Дисней в Диснейленде Фото: Getty Images

Находясь в стране, чтобы руководить съемками "Острова сокровищ" в 1949 году, Уолт нанес визит в крошечную деревню Нортон-Дисней в Линкольншире, чтобы проследить свою дальнюю родословную.

В сопровождении жены и детей он нашел фамильный герб своего предполагаемого предка сэра Уильяма д'Иснея на могиле человека 14-го века в церкви Святого Петра Нортон-Дисней, построенной в 11 веке.

В честь открытия Уолта эти три льва фигурируют в знаменитых заголовках всех фильмов Диснея, начиная с 2006 года.

В коротком клипе можно увидеть развевающийся на вершине замка Спящей красавицы флаг с гербом, который с 1965 года воспроизводится в парках Диснейленда по всему миру.

Выступая из церкви Святого Петра, историк и эксперт по Диснею Себастьен Дюран рассказал программе на BBC Radio 4: "Это старейшее место в Англии, где можно найти следы Диснея, истории Уолта Диснея и его генеалогическое древо и даже его герб".

Он добавил, что существует "99-процентная" вероятность того, что имя Диснея происходит от французской семьи, увековеченной в церкви Святого Петра.

Уолт посетил Нортон-Дисней со своей женой Лилиан и дочерьми Дайаной и Шэрон 7 июля 1949 года.

Сюжет о Уолте Диснее

В то время его студия уже пользовалась огромной популярностью благодаря таким фильмам, как "Белоснежка и семь гномов" и "Фантазия".

Уолт, который знал, что его прадедушка был ирландцем, слышал, что существует деревня, названная в честь Диснея, и поэтому захотел исследовать ее дальше.

Его визит был снят на кинокамеру и он тогда поболтал с жителями деревни, в том числе и с местным викарием.

Они также позировали возле дорожных знаков Norton Disney и идут по главной дороге.

Репортаж о визите Диснея в Нортон-Дисней Фото: Скриншот

Внутри церкви Святого Петра Уолт увидел герб Уильяма д'Иснея, на котором были изображены три льва, обращенные влево, — символ Нормандии.

Предки Уолта Де Исгни прибыли из Франции в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем после битвы при Гастингсе в 1066 году.

По данным BBC, их фамилия на протяжении веков менялась, сначала на Д'Исгни, а затем на Д'Исеньи, прежде чем окончательно стать Дисней примерно в 13 или 14 веках.

В 1965 году Уолт хотел добавить герб к замку Спящей красавицы, чтобы отметить 10-летие Диснейленда.

Диснейленд Фото: Getty Images

Его спросили, существует ли герб Диснея, и он вспомнил, как он увидел его в Нортон-Дисней.

Герб также присутствует в тематических парках Диснейленда по всему миру.

Флаг с гербом Диснея на заставке Фото: Скриншот

Жительнице Нортона-Диснея Хильде Кинерсли, которой сейчас 94 года, было 20 лет, когда Уолт приехал сюда со своей семьей.

Вспоминая тот визит, она рассказала, как ее брат привел семью в местный паб St Vincent Arms, который теперь называется Green Man. Она не узнала знаменитость, но они отлично провели время: пили пиво, играли в дартс и болтали.

Ранее Фокус писал о тайнах студии Disney. Оказалось, что при жизни Уолта Диснея на студии устраивали для сотрудников веселые вечеринки и оргии.