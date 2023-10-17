Згадують перед кожним мультфільмом: таємний зв'язок компанії Дісней і села у Великій Британії

Виявилося, що предки Волта Діснея жили в маленькому селі в Лінкольнширі, а герб його сім'ї тепер щоразу з'являється на заставці на початку кожного фільму з 2006 року.

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Волт Дісней відвідав село Нортон-Дісней у Лінкольнширі з сім'єю 1949 року. Йому показали фамільний герб сера Вільяма д'Існі в церкві Святого Петра. І тепер цей герб прикрашає заставку перед кожним фільмом і мультфільмом студії. Про це пише Daily Mail.

Волт Дісней був піонером американського кіно, який приніс радість мільйонам своїми дитячими фільмами.

Цього року фірма, заснована Волтом Діснеєм у США 1923 року, відзначає своє 100-річчя. Але по-справжньому історія творилася під час візиту до Великої Британії 1949 року.

Волт Дісней у Діснейленді Фото: Getty Images

Перебуваючи в країні, щоб керувати зйомками "Острова скарбів" 1949 року, Волт завітав до крихітного села Нортон-Дісней у Лінкольнширі, щоб простежити свій далекий родовід.

У супроводі дружини і дітей він знайшов фамільний герб свого передбачуваного предка сера Вільяма д'Існея на могилі людини 14-го століття в церкві Святого Петра Нортон-Дісней, побудованій в 11 столітті.

На честь відкриття Волта ці три леви фігурують у знаменитих заголовках усіх фільмів Діснея, починаючи з 2006 року.

У короткому кліпі можна побачити прапор з гербом, що майорить на вершині замку Сплячої красуні, який з 1965 року відтворюють у парках Діснейленду по всьому світу.

Виступаючи з церкви Святого Петра, історик і експерт по Діснею Себастьєн Дюран розповів програмі на BBC Radio 4: "Це найстаріше місце в Англії, де можна знайти сліди Діснея, історії Волта Діснея і його генеалогічне древо і навіть його герб".

Він додав, що існує "99-відсоткова" ймовірність того, що ім'я Діснея походить від французької сім'ї, увічненої в церкві Святого Петра.

Волт відвідав Нортон-Дісней зі своєю дружиною Ліліан і доньками Даяною і Шерон 7 липня 1949 року.

Сюжет про Волта Діснея

На той час його студія вже користувалася величезною популярністю завдяки таким фільмам, як "Білосніжка і семеро гномів" і "Фантазія".

Волт, який знав, що його прадід був ірландцем, чув, що існує село, назване на честь Діснея, і тому захотів дослідити його далі.

Його візит було знято на кінокамеру, і він тоді поговорив із жителями села, зокрема і з місцевим вікарієм.

Вони також позували біля дорожніх знаків Norton Disney і йдуть головною дорогою.

Репортаж про візит Діснея в Нортон-Дісней Фото: Скриншот

Усередині церкви Святого Петра Волт побачив герб Вільяма д'Існея, на якому були зображені три леви, звернені вліво, — символ Нормандії.

Предки Волта Де Ісгні прибули з Франції до Англії разом із Вільгельмом Завойовником після битви при Гастінгсі 1066 року.

За даними BBC, їхнє прізвище впродовж століть змінювалося, спочатку на Д'Ісгні, а потім на Д'Ісеньї, перш ніж остаточно стати Дісней приблизно в 13 або 14 століттях.

1965 року Волт хотів додати герб до замку Сплячої красуні, щоб відзначити 10-річчя Діснейленду.

Діснейленд Фото: Getty Images

Його запитали, чи існує герб Діснея, і він згадав, як він побачив його в Нортон-Дісней.

Герб також присутній у тематичних парках Діснейленду по всьому світу.

Прапор із гербом Діснея на заставці Фото: Скриншот

Мешканці Нортона-Діснея Гільді Кінерслі, якій зараз 94 роки, було 20 років, коли Волт приїхав сюди зі своєю сім'єю.

Згадуючи той візит, вона розповіла, як її брат привів сім'ю в місцевий паб St Vincent Arms, який тепер називається Green Man. Вона не впізнала знаменитість, але вони чудово провели час: пили пиво, грали в дартс і базікали.

Раніше Фокус писав про таємниці студії Disney. Виявилося, що за життя Волта Діснея на студії влаштовували для співробітників веселі вечірки та оргії.