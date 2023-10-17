Згадують перед кожним мультфільмом: таємний зв'язок компанії Дісней і села у Великій Британії
Виявилося, що предки Волта Діснея жили в маленькому селі в Лінкольнширі, а герб його сім'ї тепер щоразу з'являється на заставці на початку кожного фільму з 2006 року.
Волт Дісней відвідав село Нортон-Дісней у Лінкольнширі з сім'єю 1949 року. Йому показали фамільний герб сера Вільяма д'Існі в церкві Святого Петра. І тепер цей герб прикрашає заставку перед кожним фільмом і мультфільмом студії. Про це пише Daily Mail.
Волт Дісней був піонером американського кіно, який приніс радість мільйонам своїми дитячими фільмами.
Цього року фірма, заснована Волтом Діснеєм у США 1923 року, відзначає своє 100-річчя. Але по-справжньому історія творилася під час візиту до Великої Британії 1949 року.
Перебуваючи в країні, щоб керувати зйомками "Острова скарбів" 1949 року, Волт завітав до крихітного села Нортон-Дісней у Лінкольнширі, щоб простежити свій далекий родовід.
У супроводі дружини і дітей він знайшов фамільний герб свого передбачуваного предка сера Вільяма д'Існея на могилі людини 14-го століття в церкві Святого Петра Нортон-Дісней, побудованій в 11 столітті.
На честь відкриття Волта ці три леви фігурують у знаменитих заголовках усіх фільмів Діснея, починаючи з 2006 року.
У короткому кліпі можна побачити прапор з гербом, що майорить на вершині замку Сплячої красуні, який з 1965 року відтворюють у парках Діснейленду по всьому світу.
Виступаючи з церкви Святого Петра, історик і експерт по Діснею Себастьєн Дюран розповів програмі на BBC Radio 4: "Це найстаріше місце в Англії, де можна знайти сліди Діснея, історії Волта Діснея і його генеалогічне древо і навіть його герб".
Він додав, що існує "99-відсоткова" ймовірність того, що ім'я Діснея походить від французької сім'ї, увічненої в церкві Святого Петра.
Волт відвідав Нортон-Дісней зі своєю дружиною Ліліан і доньками Даяною і Шерон 7 липня 1949 року.
На той час його студія вже користувалася величезною популярністю завдяки таким фільмам, як "Білосніжка і семеро гномів" і "Фантазія".
Волт, який знав, що його прадід був ірландцем, чув, що існує село, назване на честь Діснея, і тому захотів дослідити його далі.
Його візит було знято на кінокамеру, і він тоді поговорив із жителями села, зокрема і з місцевим вікарієм.
Вони також позували біля дорожніх знаків Norton Disney і йдуть головною дорогою.
Усередині церкви Святого Петра Волт побачив герб Вільяма д'Існея, на якому були зображені три леви, звернені вліво, — символ Нормандії.
Предки Волта Де Ісгні прибули з Франції до Англії разом із Вільгельмом Завойовником після битви при Гастінгсі 1066 року.
За даними BBC, їхнє прізвище впродовж століть змінювалося, спочатку на Д'Ісгні, а потім на Д'Ісеньї, перш ніж остаточно стати Дісней приблизно в 13 або 14 століттях.
1965 року Волт хотів додати герб до замку Сплячої красуні, щоб відзначити 10-річчя Діснейленду.
Його запитали, чи існує герб Діснея, і він згадав, як він побачив його в Нортон-Дісней.
Герб також присутній у тематичних парках Діснейленду по всьому світу.
Мешканці Нортона-Діснея Гільді Кінерслі, якій зараз 94 роки, було 20 років, коли Волт приїхав сюди зі своєю сім'єю.
Згадуючи той візит, вона розповіла, як її брат привів сім'ю в місцевий паб St Vincent Arms, який тепер називається Green Man. Вона не впізнала знаменитість, але вони чудово провели час: пили пиво, грали в дартс і базікали.
Раніше Фокус писав про таємниці студії Disney. Виявилося, що за життя Волта Діснея на студії влаштовували для співробітників веселі вечірки та оргії.