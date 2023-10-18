Полезно для мозга: 7 простых привычек, которые помогут вам стать умнее

Ваши ежедневные занятия и привычки влияют на развитие вашего мозга и с их помощью можно сделать его сильным, умным и гибким.

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Если вы хотите, то можете тренировать свой мозг, чтобы стать умнее. Это не означает, что вы станете математическим гением или что у вас будут ответы на все вопросы мира, но это означает, что вам будет легче усваивать информацию и запоминать то, что вы узнали. Память станет крепче, а ум – гибким, что сделает вас активными и ловкими. Об этом пишет GQ.

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Все дело в том, что мозг подобен мышцам, а это значит, что над ним нужно постоянно работать, чтобы он оставался сильным и здоровым. Для мозга не существует гантелей, но есть хорошие привычки и занятия, которые могут помочь вам сделать добиться похожего результата

Работа над мозгом также важна, как и над телом, потому что с возрастом он может стать менее эффективным, что может привести к проблемам с памятью или с концентрацией внимания. Но не отчаивайтесь, вам помогут простые ежедневные привычки.

Читайте

Фото: freepik

Фраза "утренние страницы" возникла из рекомендации художникам и писателям, которая состоит в том, чтобы каждое утро пытаться писать по несколько страниц, чтобы поддерживать ум активным и сохранять плавность письма.

Написание того, что вы думаете, идей и планов помогает закрепить информацию в вашем сознании, но вы также должны увидеть ее с другой стороны, со стороны чтения.

Чтение – лучшее, что вы можете сделать для своего мозга, поскольку оно учит его новым словам, поддерживает активность и привыкает к получению информации. Кроме того, во время чтения вы можете открыть для себя очень интересные и вдохновляющие вещи.

Пробуйте новое

Вашему мозгу нужны вызовы, и вы можете дать ему их, когда хотите выучить что-то новое, например язык, навык или даже тип упражнений, которые вы раньше не пробовали. Новые дела поддерживают активность вашего мозга и разума, не давая им ухудшаться, а также быстро откликаться и прогрессировать.

Играйте в видеоигры

Фото: Freepik

Видеоигры – это не пустая трата времени, на самом деле они могут быть очень полезны для мозга. По данным Better Up, видеоигры помогают развивать навыки принятия решений, а также работать над концентрацией и сохранять сосредоточенность. Кроме того, приключенческие игры развивают навыки умозаключения, а некоторые типы игр даже помогают развивать математические и лингвистические навыки.

Взаимодействуйте с другими людьми

Быть социально активным важнее, чем вы думаете. Говорят, что это важный момент, который помогает жить дольше и сохранить мозг сильным и умным. А все потому, что во время коммуникации память активна, вы много говорите и двигаетесь. По данным клиники Майо, социальное взаимодействие также помогает уменьшить стресс, депрессию и предотвращает атрофию мозга.

Делайте упражнения

Фото: Freepik

Наука доказала несколькими исследованиями, что физические упражнения полезны для мозга, особенно аэробные упражнения, которые улучшают приток крови и кислорода, а также силовые тренировки. Кроме того, в клинике Майо утверждают, что люди, которые занимаются спортом, меньше страдают от проблем с концентрацией и более защищены от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Мойте посуду

Мытье посуды – это всего лишь пример расслабляющего механического действия, при котором вам не нужно думать. Это дает возможность мозгу передохнуть и успокоиться.

Стресс — один из злейших врагов вашего мозга, и, если вы не являетесь поклонником медитации, было бы неплохо найти способы уменьшить его и держать под контролем.

Спите

Фото: Getty Images

Недостаток отдыха и сна негативно влияет на мозг, делает его менее подвижным, снижает способность реагировать и учиться, может вызвать проблемы с памятью, концентрацией, а также ускорить процесс когнитивных нарушений. Вот почему эксперты рекомендуют спать не менее 8 часов каждую ночь.

Напомним, эксперты рассказали, как улучшить здоровье мозга и жить дольше.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.