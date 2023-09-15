Секрет долголетия раскрыт. Эксперты рассказали, как улучшить здоровье мозга и жить дольше

У всех долгожителей в мире есть привычка: привычка развивать социальные отношения. И, по мнению ученых, это помогает на дольше сохранить молодость мозга и увеличить продолжительность жизни

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Долголетие – новая тенденция в области здравоохранения, отражающая не столько стремление жить дольше, сколько стремление жить лучше. В связи с этим существует привычка, характерная для самых долгоживущих людей в мире, которая, по-видимому, каким-то образом коррелирует с их способностью задерживать физическое и умственное старение. Имеется в виду забота о социальных отношениях, заключающаяся в удовлетворении типично человеческой потребности посвящать время установлению и развитию связей с другими людьми. Как утверждает психолог Унаи Асо: "мы по своей природе социальные существа, и отношения с другими имеют основополагающее значение для нашего психологического благополучия". Об этом пишет Vogue Italia.

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Привычка, которая защищает мозг

Фото: Freepik

То, что социальные отношения предотвращают ухудшение состояния мозга, уже стало общепризнанной истиной. Это также недавно подтвердил Рудольф Танци, нейробиолог из Гарвардской медицинской школы, который придумал аббревиатуру SHIELD для обозначения тех здоровых привычек, защищающих разум. Некоторые из них давно известны – это сон, управление стрессом, ежедневные физические упражнения, изучение нового, правильное питание. Совсем недавно к этому списку добавились социальные отношения. "Исследования показывают, что помимо семьи, с которой вы общаетесь каждый день, полезно хотя бы один или два раза в месяц видеться с родственниками или близкими друзьями", — объясняет Танзи в статье, опубликованной Harvard Health Publishing. И он добавляет еще один факт: одиночество может увеличить риск заражения болезнью Альцгеймера.

Развивайте здоровые отношения

Фото: Freepik

С другой стороны, верно также и то, что избыток межличностных отношений может вызвать форму физического и психического истощения, так называемое "социальное похмелье " или "социальную усталость". Неслучайно Танзи также настаивает на том, что родственники или друзья, о которых идет речь, должны быть "людьми, с которыми мы чувствуем близость и которым мы можем доверять", поскольку в этом случае взаимодействие предполагает меньше умственных усилий. Также, по мнению психолога Барбары Товар, здоровые социальные отношения, полезные для психического здоровья, — это в основном отношения с людьми, с которыми мы "дома". Это индивидуумы, "с которыми мы настолько созвучны, что взаимодействие с ними требует затрат меньшего количества энергии, чем необходимо для поддержания других типов отношений".

Социальность в "голубых зонах"

Фото: Freepik

Говоря о пользе для здоровья от проведения качественного времени с семьей, родственниками и близкими друзьями, важно отметить, что в так называемых "голубых зонах" — районах мира, где продолжительность жизни самая высокая, такого рода социальные отношения усердно развиваются и культивируется. Как заметил журналист Дэн Бюттнер, уже много лет изучающий "голубые зоны" на японском острове Окинава, обычной практикой является, например, создание групп социальной поддержки среди друзей — "моаи" — для оказания различных видов помощи. Здесь нет домов престарелых, потому что жители обычно самоорганизуются, чтобы заботиться о пожилых людях. Опять же, согласно исследованиям Бюттнера, в Соединенных Штатах одиночество приводит к снижению средней продолжительности жизни на 15 лет.

Поэтому, похоже, нет никаких сомнений: развитие счастливых отношений является одним из рецептов того, как жить дольше и, прежде всего, лучше.

Напомним, ученые доказали, что ходьба по лестнице поможет привести тело в форму и жить дольше.

Ранее, Фокус писал о том, что долголетие отчасти зависит от наших генов, а отчасти – от образа жизни и правильных привычек.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.