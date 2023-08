Ученые назвали 7 худших продуктов для здоровья вашего мозга

Эти продукты могут ухудшить работу вашего мозга и повлиять на когнитивные функции, особенно если вы часто включаете их в свой рацион.

Поддержание здоровья мозга должно находиться в приоритете для каждого человека. И один из способов сделать это — сократить потребление некоторых продуктов, которые вредны для здоровья мозга. Да, то, что вы едите, имеет огромное влияние на вашу голову. Об этом пишет Eat This, Not That.

"Оптимальное здоровье мозга означает минимизацию воспаления и воздействия токсинов, метаболическую гибкость, поддерживающую энергетику — кровоток, оксигенацию, митохондриальную функцию и питательные вещества — и наличие достаточной нейротрофической поддержки", — говорит Дейл Бредесен, доктор медицинских наук, исследователь в области неврологии и эксперт по нейродегенеративным заболеваниям.



Есть много факторов, которые могут спровоцировать возникновения проблем со здоровьем мозга, причем некоторые из них полностью находятся вне вашего контроля (например, генетика и возраст). Но есть и другие факторы, помогающие сохранить мозг в отличной форме, например, отказ от курения, включение физической активности и правильное питание.

Питание, богатое питательными веществами и содержащее антиоксиданты, полезные жиры и микроэлементы, может помочь поддерживать здоровье вашего мозга. Но, с другой стороны, есть определенные продукты, которые могут работать против ваших целей в сохранении здоровья мозга, особенно если вы часто включаете их в свой рацион.

Если вы сосредоточены на своем когнитивном благополучии, вот 7 худших продуктов для здоровья мозга, которые вы должны есть в очень ограниченных количествах или отказаться от них вообще.

Жареная пища



Все, что жарится во фритюре, несомненно, имеет приятный вкус. И тот приятный хруст, которым вы наслаждаетесь, когда откусываете жареную пищу, трудно заменить. Но употребление жареной пищи, такой как, например, жареная курица, часто не приносит вашему мозгу никакой пользы. Результаты метаанализа, опубликованного в Американском журнале клинического питания, показали взаимосвязь между потреблением большего количества жареной пищи и повышенным риском когнитивных проблем со здоровьем.

Если вы не можете обойтись без хрустящей корочки на курице, попробуйте панировать и запекать ее вместо жарки во фритюре.

Мармеладные мишки



Все мы время от времени любим сладкое. Но конфеты, такие как мармеладные мишки, практически лишены какой-либо питательной ценности, так как они в основном сделаны из чистого сахара. В то время как сахар в форме глюкозы необходим в качестве источника энергии, чрезмерное потребление сахара связано с нарушением памяти и повышенным риском слабоумия. Из-за этого вам лучше приберечь жевательные конфеты для случайных удовольствий и отдавать предпочтение более правильным сладостям для перекуса, например, фруктам.

Хот-доги

Как правило, мы не едим хот-доги или другое сверхпереработанное мясо, думая, что это "здоровая пища". Но их частое употребление может нанести ущерб здоровью вашего мозга, особенно если вы не уравновешиваете потребление обработанного мяса продуктами, поддерживающими здоровье мозга, такими как лосось, грецкие орехи и зеленые овощи.

Многие исследования связывают потребление ультрапереработанного мяса с негативным воздействием на когнитивное здоровье. Например, недавнее исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, показало, что те, кто ел больше ультрапереработанного мяса и других продуктов, показали меньшую способность выполнять определенные тесты.

Доктор Бредесен добавляет, что "к сожалению, мясо, содержащее нитраты и нитриты, такое как хот-доги, ветчина и мясные деликатесы, увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета".

Пончики

Пончики наносят тройной удар, когда речь идет о продуктах, которые не поддерживают здоровье нашего мозга. Эти лакомства обычно готовятся с добавлением сахара, который при избыточном потреблении, связан с более низкой когнитивной функцией.

Пончики также обжариваются во фритюре и считаются ультра-обработанной пищей, что подчеркивает, насколько вредным их частое употребление может быть для здоровья вашего мозга.

Рыба-меч



Существует рекомендация употреблять больше рыбы и морепродуктов, так как в них находятся полезные жиры и холин, которые обеспечивают здоровье мозга. Но есть некоторые предостережения, которые сопровождают эту общую рекомендацию.

Во-первых, морепродукты не должны быть жареными, так как потребление жареной пищи связано с плохими последствиями для когнитивного здоровья. Во-вторых, ваша рыба не должна содержать большое количество ртути. Рыба-меч — более крупная рыба, и известно, что в ее мясе накапливается большое количество ртути.

Почему следует избегать рыбы с высоким содержанием ртути? Более высокое накопление ртути связано с более низкими результатами тестов на когнитивные функции. "К счастью, есть восхитительные альтернативы, такие как выловленная в дикой природе рыба: лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь, с гораздо более высоким содержанием омега-3 жиров и очень низким уровнем токсичной для мозга ртути, содержащейся в тунце, акуле и рыбе-мече", — советует доктор Бредесен.

Фастфуд



Иногда опасность представляет не еда, которую вы едите, а то, во что она упакована. Обертки для фастфуда печально известны тем, что содержат пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) или химические вещества, которые связаны со многими негативными последствиями для здоровья, включая негативное влияние на наше когнитивное здоровье.

ПФАС содержатся в обертках для гамбургеров, коробках для пиццы и другой жиростойкой упаковке. Эти химические вещества могут попадать в пищу и влиять на ваше здоровье.

Печенье



Если вы готовите печенье с маргарином, вы можете подвергать свой организм воздействию трансжиров, которые при избыточном потреблении могут оказать негативное влияние на мозг и нервную систему.

Следите за ингредиентами, когда готовите партию печенья или покупаете его в магазине. И попробуйте выбирать более питательный вариант, например тост из цельного зерна.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.