Учені назвали 7 найгірших продуктів для здоров'я вашого мозку

Ці продукти можуть погіршити роботу вашого мозку та вплинути на когнітивні функції, особливо якщо ви часто включаєте їх у свій раціон.

Підтримка здоров'я мозку має бути в пріоритеті для кожної людини. І один зі способів зробити це — скоротити споживання деяких продуктів, які шкідливі для здоров'я мозку. Так, те, що ви їсте, має величезний вплив на вашу голову. Про це пише Eat This, Not That.

"Оптимальне здоров'я мозку означає мінімізацію запалення і впливу токсинів, метаболічну гнучкість, підтримуючу енергетику — кровообіг, оксигенацію, мітохондріальну функцію й поживні речовини — і наявність достатньої нейротрофічної підтримки", — каже Дейл Бредесен, доктор медичних наук, дослідник у сфері неврології та експерт з нейродегенеративних захворювань.

Фото: Getty Images

Є багато чинників, які можуть спровокувати виникнення проблем зі здоров'ям мозку, причому деякі з них повністю перебувають поза вашим контролем (наприклад, генетика і вік). Але є й інші чинники, що допомагають зберегти мозок у чудовій формі, наприклад, відмова від паління, включення фізичної активності та правильне харчування.

Харчування, багате поживними речовинами і таке, що містить антиоксиданти, корисні жири та мікроелементи, може допомогти підтримувати здоров'я вашого мозку. Але, з іншого боку, є певні продукти, які можуть працювати проти ваших цілей у збереженні здоров'я мозку, особливо якщо ви часто включаєте їх у свій раціон.

Якщо ви зосереджені на своєму когнітивному благополуччі, ось 7 найгірших продуктів для здоров'я мозку, які ви маєте їсти в дуже обмежених кількостях або відмовитися від них взагалі.

Смажена їжа

Фото: Freepik

Усе, що смажиться у фритюрі, безсумнівно, має приємний смак. І той приємний хрускіт, яким ви насолоджуєтеся, коли відкушуєте смажену їжу, важко замінити. Але вживання смаженої їжі, такої як, наприклад, смажена курка, часто не приносить вашому мозку жодної користі. Результати метааналізу, опублікованого в Американському журналі клінічного харчування, показали взаємозв'язок між споживанням більшої кількості смаженої їжі та підвищеним ризиком когнітивних проблем зі здоров'ям.

Якщо ви не можете обійтися без хрусткої скоринки на курці, спробуйте панірувати й запікати її замість смаження у фритюрі.

Мармеладні ведмедики

Фото: Freepik

Усі ми час від часу любимо солодке. Але цукерки, такі як мармеладні ведмедики, практично позбавлені будь-якої поживної цінності, оскільки вони переважно зроблені з чистого цукру. Тоді як цукор у формі глюкози необхідний як джерело енергії, надмірне споживання цукру пов'язане з порушенням пам'яті та підвищеним ризиком недоумства. Через це вам краще приберегти жувальні цукерки для випадкових задоволень і віддавати перевагу більш правильним солодощам для перекусу, наприклад, фруктам.

Хот-доги

Як правило, ми не їмо хот-доги або інше надперероблене м'ясо, думаючи, що це "здорова їжа". Але їхнє часте вживання може завдати шкоди здоров'ю вашого мозку, особливо якщо ви не врівноважуєте споживання обробленого м'яса продуктами, що підтримують здоров'я мозку, як-от лосось, волоські горіхи та зелені овочі.

Багато досліджень пов'язують споживання ультрапереробленого м'яса з негативним впливом на когнітивне здоров'я. Наприклад, нещодавнє дослідження, опубліковане в Європейському журналі харчування, показало, що ті, хто їв більше ультрапереробленого м'яса та інших продуктів, показали меншу здатність виконувати певні тести.

Доктор Бредесен додає, що "на жаль, м'ясо, що містить нітрати і нітрити, таке як хот-доги, шинка та м'ясні делікатеси, збільшує ризик нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера й Паркінсона, а також раку, серцево-судинних захворювань і діабету".

Пончики

Пончики завдають потрійного удару, коли йдеться про продукти, які не підтримують здоров'я нашого мозку. Ці ласощі зазвичай готують із додаванням цукру, який при надмірному споживанні пов'язаний із нижчою когнітивною функцією.

Пончики також обсмажуються у фритюрі і вважаються ультра-обробленою їжею, що підкреслює, наскільки шкідливим їхнє часте вживання може бути для здоров'я вашого мозку.

Риба-меч

Фото: Getty

Існує рекомендація вживати більше риби і морепродуктів, оскільки в них містяться корисні жири і холін, які забезпечують здоров'я мозку. Але є деякі застереження, які супроводжують цю загальну рекомендацію.

По-перше, морепродукти не повинні бути смаженими, оскільки споживання смаженої їжі пов'язане з поганими наслідками для когнітивного здоров'я. По-друге, ваша риба не повинна містити велику кількість ртуті. Риба-меч — більша риба, і відомо, що в її м'ясі накопичується велика кількість ртуті.

Чому слід уникати риби з високим вмістом ртуті? Більш високе накопичення ртуті пов'язане з більш низькими результатами тестів на когнітивні функції. "На щастя, є чудові альтернативи, як-от виловлена в дикій природі риба: лосось, скумбрія, анчоуси, сардини та оселедець, з набагато вищим вмістом омега-3 жирів й дуже низьким рівнем токсичної для мозку ртуті, яка міститься в тунці, акулі та рибі-мечі", — радить доктор Бредесен.

Фастфуд

Фото: Getty Images

Іноді небезпеку становить не їжа, яку ви їсте, а те, у що вона упакована. Обгортки для фастфуду сумно відомі тим, що містять пер- і поліфторалкільні речовини (PFAS), або хімічні речовини, які пов'язані з багатьма негативними наслідками для здоров'я, включно з негативним впливом на наше когнітивне здоров'я.

ПФАС містяться в обгортках для гамбургерів, коробках для піци та іншій жиростійкій упаковці. Ці хімічні речовини можуть потрапляти в їжу і впливати на ваше здоров'я.

Печиво

Фото: Getty

Якщо ви готуєте печиво з маргарином, ви можете піддавати свій організм впливу трансжирів, які в разі надмірного споживання можуть мати негативний вплив на мозок і нервову систему.

Слідкуйте за інгредієнтами, коли готуєте партію печива або купуєте його в магазині. І спробуйте обирати більш поживний варіант, наприклад тост із цільного зерна.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.