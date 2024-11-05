"Тихий вбивця": які три продукти радять фахівці для людей з високим вмістом холестерину

Найрозповсюдженішими причинами над високого рівня холестерину є низка факторів, зокрема, це — неправильне харчування, надмірна вага, відсутність фізичних вправ, куріння та зловживання алкоголем.

Related video

Холестерин має вирішальне значення для вироблення гормонів і побудови клітинних стінок, але надмірна кількість цієї жирної речовини може викликати інфаркти та інсульти. Про це пише видання Mirror.

Якщо ви боретеся з надмірним холестерином, то він накопичується у ваших артеріях, об’єднується з елементами крові, утворюючи бляшки, які з часом перешкоджають кровообігу. Коли ці жирові відкладення лопаються, вони ризикують утворитися тромбами та викликати серцеві розлади або церебральні шоки. Найрозповсюдженішими причинами захмарно високого рівня холестерину є неправильне харчування, надмірна вага, відсутність фізичних вправ, куріння та зловживання алкоголем.

Високий рівень холестерину, який називають "тихим вбивцею", можна уникати завдяки кільком важливим порадам. Кардіологиня Елізабет Клодас рекомендує збільшити кількість продуктів, насичених клітковиною, зокрема нут — багатий на цю структуру продукт.

"Вони наповнені калієм і магнієм, які важливі для контролю артеріального тиску. В одній чашці міститься майже 15 грамів білка, 12 грамів клітковини та одна чверть вашої добової потреби в залізі", — відзначає фахівчиня.

Для тих, хто любить перекушувати протягом дня, мигдаль є чудовим вибором, оскільки він багатий клітковиною, білком і вітаміном Е.

"Продукти з високим вмістом насичених жирів — це жирне та оброблене м’ясо, пироги та випічка, масло, вершки та кокосова олія. Найкращий спосіб краще харчуватися — це замінити насичені жири продуктами з високим вмістом ненасичених жирів", — відзначають у Британській кардіологічній фундації.

Зокрема, фахівці радять перейти від вершкового масла з високим вмістом насичених жирів до рослинних олій, таких як соняшникова або рапсова олія, які є більш здоровим варіантом. Інші корисніші варіанти включають нежирні сорти м'яса (курка, кролик, індичка), морська риба, а також вибір рослинних альтернатив, таких як сочевиця, соя або кворн замість червоного м’яса.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, які шість інгредієнтів допоможуть знизити рівень холестерину. Серед таких є звичні й улюблені багатьма продукти.

Також ми писали про п'ять порад від кардіолога, які допоможуть знизити холестерин. Серед ключових — збільшення рухливості, дотримання калорійного споживання продуктів та відмовитися від поганих звичок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.