"Тихий убийца": какие три продукта советуют специалисты для людей с высоким содержанием холестерина

Самыми распространенными причинами высокого уровня холестерина является ряд факторов, в частности, это — неправильное питание, избыточный вес, отсутствие физических упражнений, курение и злоупотребление алкоголем.

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Холестерин имеет решающее значение для выработки гормонов и построения клеточных стенок, но чрезмерное количество этого жирного вещества может вызвать инфаркты и инсульты. Об этом пишет издание Mirror.

Если вы боретесь с избыточным холестерином, то он накапливается в ваших артериях, объединяется с элементами крови, образуя бляшки, которые со временем препятствуют кровообращению. Когда эти жировые отложения лопаются, они рискуют образоваться тромбами и вызвать сердечные расстройства или церебральные шоки. Самыми распространенными причинами заоблачно высокого уровня холестерина являются неправильное питание, избыточный вес, отсутствие физических упражнений, курение и злоупотребление алкоголем.

Высокий уровень холестерина, который называют "тихим убийцей", можно избегать благодаря нескольким важным советам. Кардиолог Элизабет Клодас рекомендует увеличить количество продуктов, насыщенных клетчаткой, в частности нут — богатый этой структурой продукт.

"Они наполнены калием и магнием, которые важны для контроля артериального давления. В одной чашке содержится почти 15 граммов белка, 12 граммов клетчатки и одна четверть вашей суточной потребности в железе", — отмечает специалист.

Для тех, кто любит перекусывать в течение дня, миндаль является отличным выбором, поскольку он богат клетчаткой, белком и витамином Е.

"Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров — это жирное и обработанное мясо, пироги и выпечка, масло, сливки и кокосовое масло. Лучший способ лучше питаться — это заменить насыщенные жиры продуктами с высоким содержанием ненасыщенных жиров", — отмечают в Британском кардиологическом фонде.

В частности, специалисты советуют перейти от сливочного масла с высоким содержанием насыщенных жиров к растительным маслам, таким как подсолнечное или рапсовое масло, которые являются более здоровым вариантом. Другие более полезные варианты включают нежирные сорта мяса (курица, кролик, индейка), морская рыба, а также выбор растительных альтернатив, таких как чечевица, соя или кворн вместо красного мяса.

Напомним, Фокус рассказывал о том, какие шесть ингредиентов помогут снизить уровень холестерина. Среди таких есть привычные и любимые многими продукты.

Также мы писали о пяти советах от кардиолога, которые помогут снизить холестерин. Среди ключевых — увеличение подвижности, соблюдение калорийного потребления продуктов и отказ от плохих привычек.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.