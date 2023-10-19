"Был не в себе": родных российского рок-музыканта Стаса Намина убил его сын, — росСМИ (фото)

Режиссера Артема Микояна и его бабушку Полину Ткаченко зарезал старший сын музыканта. Признаков борьбы следователи не обнаружили, а все вещи в доме остались на местах.

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В Подмосковье убиты сын и теща одного из основателей российской рок-музыки Стаса Намина. Режиссера Артема Микояна и его бабушку Полину Ткаченко, по данным издания Shot, зарезал старший сын музыканта.

По данным телеграм-канала, 85-летнюю тещу Намина и его 30-летнего сына нашли с ножевыми ранениями вчера вечером, 18 октября, в коттедже в деревне Крюково в Истринском районе. При этом признаков борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

"Бабушку убили ударом в грудь, а на теле ее внука нашли множественные колото-резаные раны", — отметили в заметке.

Убит Артем Микоян — художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук Анастаса Микояна, бывшего Министра внешней торговли СССР.

Убитый Артем Микоян и отец Стас Намин Стас Намин и его сыновья

По словам российского издания, правоохранителям удалось поймать убийцу. Им оказался Роман Микоян, старший сын Стаса Намина.

Отмечают, что 39-летний мужчина в момент убийства "был не в себе и не сразу понял, что совершил".

Старший сын Стаса Намина Роман Микоян Старший сын Стаса Намина Роман Микоян

"Сейчас Микоян задержан, он на допросе. Его проверяют на наркотики", — добавляют в сообщении.

Стас Намин — один из основателей российской советской рок-музыки, создатель и лидер группы "Цветы". Рок-музыкант находится в базе "Миротворца" из-за посещения оккупированного Крыма.

Напомним, 13 октября во Франции мужчина из Чечни в возрасте 20 лет убил ножом учителя и ранил еще двух человек в школе в городе Аррас.

Также в Италии убили 23-летнюю беженку из Украины Анастасию Алаши. Она вместе со своим мужем и трехлетним сыном прибыла в страну в марте из-за вторжения России.