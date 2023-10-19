"Был не в себе": родных российского рок-музыканта Стаса Намина убил его сын, — росСМИ (фото)
Режиссера Артема Микояна и его бабушку Полину Ткаченко зарезал старший сын музыканта. Признаков борьбы следователи не обнаружили, а все вещи в доме остались на местах.
В Подмосковье убиты сын и теща одного из основателей российской рок-музыки Стаса Намина. Режиссера Артема Микояна и его бабушку Полину Ткаченко, по данным издания Shot, зарезал старший сын музыканта.
По данным телеграм-канала, 85-летнюю тещу Намина и его 30-летнего сына нашли с ножевыми ранениями вчера вечером, 18 октября, в коттедже в деревне Крюково в Истринском районе. При этом признаков борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.
"Бабушку убили ударом в грудь, а на теле ее внука нашли множественные колото-резаные раны", — отметили в заметке.
Убит Артем Микоян — художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук Анастаса Микояна, бывшего Министра внешней торговли СССР.
По словам российского издания, правоохранителям удалось поймать убийцу. Им оказался Роман Микоян, старший сын Стаса Намина.
Отмечают, что 39-летний мужчина в момент убийства "был не в себе и не сразу понял, что совершил".
"Сейчас Микоян задержан, он на допросе. Его проверяют на наркотики", — добавляют в сообщении.
Стас Намин — один из основателей российской советской рок-музыки, создатель и лидер группы "Цветы". Рок-музыкант находится в базе "Миротворца" из-за посещения оккупированного Крыма.
Напомним, 13 октября во Франции мужчина из Чечни в возрасте 20 лет убил ножом учителя и ранил еще двух человек в школе в городе Аррас.
Также в Италии убили 23-летнюю беженку из Украины Анастасию Алаши. Она вместе со своим мужем и трехлетним сыном прибыла в страну в марте из-за вторжения России.