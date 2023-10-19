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"Був не в собі": рідних російського рок-музиканта Стаса Наміна вбив його син, — росЗМІ (фото)

Стас Намін, російська рок-музика, російський музикант
Фото: Соцмережi | Членів родини Стаса Наміна зарізав його старший син

Режисера Артема Мікояна та його бабусю Поліну Ткаченко зарізав старший син музиканта. Ознак боротьби слідчі не виявили, а всі речі в будинку залишилися на місцях.

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У Підмосков'ї вбито сина і тещу одного із засновників російської рок-музики Стаса Наміна. Режисера Артема Мікояна та його бабусю Поліну Ткаченко, за даними видання Shot, зарізав старший син музиканта.

За даними телеграм-каналу, 85-річну тещу Наміна та його 30-річного сина знайшли з ножовими пораненнями вчора ввечері, 18 жовтня, у котеджі в селі Крюково в Істринському районі. При цьому ознак боротьби слідчі не виявили, всі речі у будинку залишилися на тих самих місцях.

"Бабусю вбили ударом у груди, а на тілі її онука знайшли множинні колото-різані рани", — зазначили у дописі.

Вбитий Артем Мікоян — художник та кінематографіст, син Стаса Наміна та правнук Анастаса Мікояна, колишнього Міністра зовнішньої торгівлі СРСР.

Стас Намін, російська рок-музика, російський музикант Fullscreen
Вбитий Артем Мікоян та батько Стас Намін
Стас Намін, російська рок-музика, російський музикант Fullscreen
Стас Намін та його сини

За словами російського видання, правоохоронцям вдалося упіймати вбивцю. Ним виявився Роман Мікоян, старший син Стаса Наміна.

Зазначають, що 39-річний чоловік в момент вбивства "був не в собі і не відразу зрозумів, що скоїв".

Стас Намін, російська рок-музика, російський музикант Fullscreen
Старший син Стаса Наміна Роман Мікоян
Стас Намін, російська рок-музика, російський музикант Fullscreen
Старший син Стаса Наміна Роман Мікоян

"Наразі Мікояна затримано, він на допиті. Його перевіряють на наркотики", — додають у повідомленні.

Стас Намін — один із засновників російської радянської рок-музики, творець і лідер групи "Цветы". Рок-музикант перебуває у базі "Миротворця" через відвідування окупованого Криму.

Нагадаємо, 13 жовтня к Франції чоловік із Чечні у віці 20 років убив ножем учителя і поранив ще двох людей у школі в місті Аррас.

Також в Італії вбили 23-річну біженку з України Анастасію Алашрі. Вона разом зі своїм чоловіком і трирічним сином прибула в країну в березні через вторгнення Росії.