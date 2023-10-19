"Був не в собі": рідних російського рок-музиканта Стаса Наміна вбив його син, — росЗМІ (фото)

Режисера Артема Мікояна та його бабусю Поліну Ткаченко зарізав старший син музиканта. Ознак боротьби слідчі не виявили, а всі речі в будинку залишилися на місцях.

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У Підмосков'ї вбито сина і тещу одного із засновників російської рок-музики Стаса Наміна. Режисера Артема Мікояна та його бабусю Поліну Ткаченко, за даними видання Shot, зарізав старший син музиканта.

За даними телеграм-каналу, 85-річну тещу Наміна та його 30-річного сина знайшли з ножовими пораненнями вчора ввечері, 18 жовтня, у котеджі в селі Крюково в Істринському районі. При цьому ознак боротьби слідчі не виявили, всі речі у будинку залишилися на тих самих місцях.

"Бабусю вбили ударом у груди, а на тілі її онука знайшли множинні колото-різані рани", — зазначили у дописі.

Вбитий Артем Мікоян — художник та кінематографіст, син Стаса Наміна та правнук Анастаса Мікояна, колишнього Міністра зовнішньої торгівлі СРСР.

Вбитий Артем Мікоян та батько Стас Намін Стас Намін та його сини

За словами російського видання, правоохоронцям вдалося упіймати вбивцю. Ним виявився Роман Мікоян, старший син Стаса Наміна.

Зазначають, що 39-річний чоловік в момент вбивства "був не в собі і не відразу зрозумів, що скоїв".

Старший син Стаса Наміна Роман Мікоян Старший син Стаса Наміна Роман Мікоян

"Наразі Мікояна затримано, він на допиті. Його перевіряють на наркотики", — додають у повідомленні.

Стас Намін — один із засновників російської радянської рок-музики, творець і лідер групи "Цветы". Рок-музикант перебуває у базі "Миротворця" через відвідування окупованого Криму.

Нагадаємо, 13 жовтня к Франції чоловік із Чечні у віці 20 років убив ножем учителя і поранив ще двох людей у школі в місті Аррас.

Також в Італії вбили 23-річну біженку з України Анастасію Алашрі. Вона разом зі своїм чоловіком і трирічним сином прибула в країну в березні через вторгнення Росії.