Кричав "Аллаху ахбар": у Франції росіянин напав на школу і вбив учителя

За даними журналістів, унаслідок нападу загинув учитель літератури, а вчитель фізичної культури дістав ножове поранення. Серед школярів не було постраждалих.

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У Франції чоловік із Чечні у віці 20 років убив ножем учителя і поранив ще двох людей у школі в місті Аррас. Про це повідомляє телеканал BFM-TV.

Інцидент стався 13 жовтня приблизно об 11 ранку в середній школі Гамбетта в місті Аррас, Франція.

Ймовірний виконавець злочину — 20-річний чеченець, уродженець Росії, повідомляє телеканал. Під час свого злочину він, щонайменше, один раз вигукнув "Аллаху ахбар".

Згідно з даними BFM-TV, підозрюваний був колишнім учнем цієї школи. Поліція затримала його. Також відомо, що нападник перебував під наглядом національних правоохоронних органів, як повідомила поліція.

Крім того, молодший брат нападника був затриманий біля іншої школи.

Унаслідок нападу загинув учитель літератури, і вчитель фізичної культури отримав ножове поранення. Охоронцю було надано медичну допомогу. Серед школярів не було постраждалих.

Пізніше в п'ятницю школу відвідає президент Франції Емманюель Макрон.

Національна асамблея Франції призупинила засідання на знак солідарності з постраждалими.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв'язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв'язку з терористичною організацією" і "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".

Нагадаємо, що в столиці Чечні Грозному чоловік із ножем напав на співробітника ГИБДД, коли той здійснював традиційну молитву -- намаз. Після того як нападник спробував сховатися з табельною зброєю, його застрелили.

В Італії вбили 23-річну біженку з України Анастасію Алашрі. Вона разом зі своїм чоловіком і трирічним сином прибула в країну в березні через вторгнення Росії.