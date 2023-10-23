В Португалии умер самый старый пес в мире (фото, видео)

В последнее время Боби значительно сдал в самочувствии и часто подолгу спал.

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На 32-м году жизни в деревне Конкейрос в Португалии умер знаменитый пес по кличке Боби. Животное в феврале этого года попало в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая собака, когда-либо зарегистрированная в мире, сообщает Portugal Resident. На момент смерти Боби исполнился 31 год 165 дней.

Семья животного говорит, что один из столпов их мира "рухнул".

О смерти собаки написала в Facebook и ветеринар Карен Бекер.

"Бывает ли когда-нибудь достаточно времени? Думаю, нет. Вчера вечером этот милый мальчик заслужил свои крылья. Несмотря на то, что пережил каждую собаку в истории, его 11 478 дней на земле никогда не хватило бы для тех, кто его любил. Когда мы спросили Леонеля, каким он рецепт для исключительно долгой жизни Боби, он ответил быстро: "Хорошее питание, постоянный контакт с природой, свобода познавать окружающую среду, постоянная ветеринарная помощь и любовь. Боби знает, что его глубоко любят. Бог в помощь, Боби… ты научил мир всему, чему ты мог учить", – сообщила Карен 22 октября.

Боби со своим хозяином Леонелем Коста Фото: Dr. Karen Becker/Facebook

В мае Боби отпраздновал свой 31-й день рождения. Праздник был относительно тихим, и несмотря на то, что много людей хотели сфотографироваться с ним, Боби несколько раз вынужден был вздремнуть. Он съел немного жареной рыбы и свинины, а также посмотрел танец, который подготовили специально к его дню рождения.

Бобби – чистокровный Рафейру ду Алентежу, порода собак-охранников домашнего скота со средней продолжительностью жизни 12-14 лет. Они являются потомками тибетских мастифов. В 1992 году пес был зарегистрирован в Serviço Medico-Veterinário do Municipio de Leiria (Ветеринарная медицинская служба муниципалитета Лейрии), которая подтвердила дату рождения Боби.

На тот момент хозяину щенка Леонелю Коста было всего восемь лет. По словам мужчины, когда появились щенки, а их было четыре, родителям было сложно кормить столько животных, и они хотели избавиться от них. Однако когда малышей унесли, Боби каким-то чудом удалось спрятаться. Лионель с братьями вскоре обнаружили, что Джира, мать щенков, все время куда-то уходит. Они проследили за ней и выяснили, что одно животное убежало в лес и спаслось. Две недели дети ходили к Боби и подкармливали Джиру. Когда родители Леонеля наконец обнаружили Боби, было слишком поздно – молодой щенок уже открыл глаза. Боби теперь был частью семьи.

"Признаюсь, когда они узнали о щенке, они сильно кричали и наказывали нас, но оно того стоило и не зря!" – вспоминал мужчина.

Боби никогда не приковывали цепью и не привязывали к поводку, и он всегда наслаждался свободным передвижением по лесам и сельскохозяйственным угодьям, окружающим семейный дом Коста.

В последние месяцы старость дала о себе знать, и у Боби начался своего рода упадок.

"Это была тяжелая битва, и только такой воин, как он, мог продержаться все это время", – рассказал Леонель.

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