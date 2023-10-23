У Португалії помер найстаріший пес у світі (фото, відео)

Останнім часом Бобі значно здав у самопочутті й часто подовгу спав.

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На 32-му році життя в селі Конкейрос у Португалії помер знаменитий пес на прізвисько Бобі. Тварина в лютому цього року потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший собака, коли-небудь зареєстрований у світі, повідомляє Portugal Resident. На момент смерті Бобі виповнився 31 рік 165 днів.

Сім'я тварини каже, що один зі стовпів їхнього світу "завалився".

Про смерть собаки написала у Facebook і ветеринарка Карен Бекер.

"Чи буває коли-небудь достатньо часу? Думаю, ні. Учора ввечері цей милий хлопчик заслужив свої крила. Незважаючи на те, що пережив кожного собаку в історії, його 11 478 днів на землі ніколи не вистачило б для тих, хто його любив. Коли ми запитали Леонеля, яким він є рецептом для винятково довгого життя Бобі, він відповів швидко: "Гарне харчування, постійний контакт із природою, свобода пізнавати навколишнє середовище, постійна ветеринарна допомога і любов. Бобі знає, що його глибоко люблять. Бог у поміч, Бобі... ти навчив світ усього, чого ти міг навчити", — повідомила Карен 22 жовтня.

Бобі зі своїм господарем Леонелем Коста Фото: Dr. Karen Becker/Facebook

У травні Бобі відсвяткував свій 31-й день народження. Свято було відносно тихим, і незважаючи на те, що багато людей хотіли сфотографуватися з ним, Бобі кілька разів змушений був подрімати. Він з'їв трохи смаженої риби і свинини, а також подивився танець, який підготували спеціально до його дня народження.

Боббі — чистокровний Рафейру ду Алентежу, порода собак-охоронців домашньої худоби із середньою тривалістю життя 12-14 років. Вони є нащадками тибетських мастифів. У 1992 році пес був зареєстрований у Serviço Medico-Veterinário do Municipio de Leiria (Ветеринарна медична служба муніципалітету Лейрії), яка підтвердила дату народження Бобі.

На той момент господареві цуценяти Леонелю Коста було всього вісім років. За словами чоловіка, коли з'явилися цуценята, а їх було чотири, батькам було складно годувати стільки тварин, і вони хотіли позбутися їх. Однак коли малюків забрали, Бобі якимось дивом вдалося сховатися. Ліонель із братами незабаром виявили, що Джира, мати цуценят, весь час кудись іде. Вони простежили за нею і з'ясували, що одна тварина втекла в ліс і врятувалася. Два тижні діти ходили до Бобі і підгодовували Джиру. Коли батьки Леонеля нарешті виявили Бобі, було надто пізно — молоде цуценя вже розплющило очі. Бобі тепер був частиною родини.

"Зізнаюся, коли вони дізналися про цуценя, вони добряче кричали і карали нас, але воно того варте було і не дарма!" — згадував чоловік.

Бобі ніколи не приковували ланцюгом і не прив'язували до повідця, і він завжди насолоджувався вільним пересуванням лісами та сільськогосподарськими угіддями, що оточують родинний будинок Коста.

В останні місяці старість далася взнаки, і в Бобі почався свого роду занепад.

"Це була важка битва, і тільки такий воїн, як він, міг протриматися весь цей час", — розповів Леонель.

Раніше Фокус писав, що в 2019 році в Харкові помер мопс Луша — найстаріший пес в Україні.