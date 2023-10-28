Блогер потратила $10 тысяч, чтобы изменить себя до неузнаваемости (фото)

Перед новогодними праздниками девушка объявила аукцион, где выставила поцелуи. Таким образом она хочет собрать денег на новые инъекции.

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Стремление женщин сделать себя красивее и привлекательнее – вещь совершеннно обычная и понятная. Однако иногда страсть к улучшению приводит к очень неоднозначным последствиям, что на своем примере продемонстрировала 26-летняя Андреа Иванова из Софии (Болгария). Девушка задалась целью сделать себе самые большие губы в мире и пока успешно продвигается к этой цели, пишет Daily Mail.

На увеличение губ она уже потратила почти $10 тысяч.

Несмотря на то, что ее губы занимают уже половину лица и выглядят устрашающе, Андреа не планирует останавливаться. Она недавно выставила на аукционе в Instagram "поцелуи за деньги", чтобы улучшить внешний вид к праздничному новогоднему периоду.

Менять свою внешность Иванова начала в 2018 году. Желая стать похожей на куклу Братц, она, кроме накачивания губ, ввела наполнители в челюсь и подбородок. Не так давно девушка увеличила скулы, мечтая о мировом рекорде.

"Я хочу, чтобы в дополнение к самым большим губам в мире у меня были еще и самые большие скулы", — сказала Андреа, у которой более 29 тысяч подписчиков в соцсети.

"На данный момент мне сделали четыре инъекции гиалуроновой кислоты в скулы, но в течение недели мне сделают еще две. Для процесса заживления мне нужно избегать сильного давления на лицо в течение трех дней после этого. Моя цель — смоделировать и значительно увеличить их, но, конечно, я тоже хочу губы побольше. Я продолжу делать больше инъекций чтобы сделать их еще больше", – говорит она.

Сегодня количество инъекций у бывшей студентки Софийского университета, изучавшей немецкую филологию, – более 34 инъекций в губы, но Андреа не останавливается.

Ранее несколько клиник уже отказали ей, поскольку ее губы и так огромные, и новые порции наполнителя могут обернуться тяжелыми осложнениями.

Люди в подавляющем большинстве не понимают желания Андреа менять себя и считают, что она просто уродует свое лицо, некогда бывшее красивым. Не в восторге и семья девушки.

"Несмотря на то, что моя семья не одобряет мой новый образ, они должны уважать мой выбор в отношении моих изменений. Меня не волнуют комментарии людей, так как у меня есть свой вкус и взгляд на красоту – я им строго следую. Каждый человек должен удовлетворять себя, не боясь и не беспокоясь о мнении других, потому что смысл жизни — быть счастливым", – заявила она.

Так Андреа выглядела до пластических преобразований Фото: Instagram / andrea88476

Ранее Фокус рассказывал о девушке по имени Виена Вюрстель, которая закачала себе в губы около 30 мл наполнителя.