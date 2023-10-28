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Стиль життя

Блогерка витратила $10 тисяч, щоб змінити себе до невпізнання (фото)

Андреа Іванова, губи, збільшення
Андреа Іванова

Перед новорічними святами дівчина оголосила аукціон, де виставила поцілунки. Так вона хоче зібрати грошей на нові ін'єкції.

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Прагнення жінок зробити себе красивішими і привабливішими — річ абсолютно звичайна і зрозуміла. Однак іноді пристрасть до поліпшення призводить до дуже неоднозначних наслідків, що на своєму прикладі продемонструвала 26-річна Андреа Іванова із Софії (Болгарія). Дівчина поставила собі за мету зробити собі найбільші губи у світі і поки що успішно просувається до цієї мети, пише Daily Mail.

На збільшення губ вона витратила майже $10 тисяч.

Незважаючи на те, що її губи займають вже половину обличчя і мають страхітливий вигляд, Андреа не планує зупинятися. Вона нещодавно виставила на аукціоні в Instagram "поцілунки за гроші", щоб поліпшити зовнішній вигляд до святкового новорічного періоду.

Змінювати свою зовнішність Іванова почала у 2018 році. Бажаючи стати схожою на ляльку Братц, вона, крім накачування губ, ввела наповнювачі в щелепу і підборіддя. Не так дівчина збільшила вилиці, мріючи про світовий рекорд.

"Я хочу, щоб на додачу до найбільших губ у світі у мене були ще й найбільші вилиці", — сказала Андреа, у якої понад 29 тисяч підписників у соцмережі.

"Наразі мені зробили чотири ін'єкції гіалуронової кислоти в вилиці, але протягом тижня мені зроблять ще дві. Для процесу загоєння мені потрібно уникати сильного тиску на обличчя протягом трьох днів після цього. Моя мета — змоделювати і значно збільшити їх, але, звісно, я теж хочу більші губи. Я продовжу робити більше ін'єкцій, щоб зробити їх ще більшими", — каже вона.

Сьогодні кількість ін'єкцій у колишньої студентки Софійського університету, яка вивчала німецьку філологію, — понад 34 ін'єкції в губи, але Андреа не зупиняється. Раніше кілька клінік уже відмовили їй, оскільки її губи і так величезні, і нові порції наповнювача можуть обернутися важкими ускладненнями.

Люди в переважній більшості не розуміють бажання Андреа змінювати себе і вважають, що вона просто спотворює своє обличчя, яке колись було красивим. Не в захваті і сім'я дівчини.

"Незважаючи на те, що моя сім'я не схвалює мій новий образ, вони повинні поважати мій вибір щодо моїх змін. Мене не хвилюють коментарі людей, бо в мене є свій смак і погляд на красу — я їх суворо дотримуюся. Кожна людина повинна задовольняти себе, не боячись і не турбуючись про думку інших, тому що сенс життя — бути щасливою", — заявила вона.

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Так Андреа виглядала до пластичних перетворень
Фото: Instagram / andrea88476

Раніше Фокус розповідав про дівчину на ім'я Вієна Вюрстель, яка закачала собі в губи близько 30 мл наповнювача .