1 ноября 2023 года: Космы и Дамиана - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя снимать паутину в доме, а также точить ножи.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память бессеребренников Космы и Дамиана. Они были братьями, которых мать, святая Феодотия, воспитывала одна. Когда Косма и Дамиан повзрослели, начали учить врачебную науку. Бог за их благочестие наградил братьев дар исцелять больных молитвой. Бессербниками Косму и Дамиана назвали потому, что они никогда не брали плату за свою врачебную работу.
Что нельзя делать 1 ноября:
- снимать паутину в доме;
- требовать от кого-то деньги;
- точить ножи.
Народные поверья и приметы:
- тепло — зима будет мягкой;
- не все деревья сбросили листья – зима будет затяжной;
- на дорогах все еще грязно – половина зимы будет теплой.
День ангела празднуют:
Адриан, Фома, Кузьма и Демьян.
Родились в этот день:
1960 год— Тим Кук, американский бизнесмен, гендиректор Apple (с 2011 года);
1995 год — Коцюбайло Дмитрий (Да Винчи), украинский доброволец, Герой Украины.
А также в этот день:
1512 год — впервые открывают для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненную Микеланджело;
1922 год — прекращает существование Османская империя, провозглашение образования Турецкой республики;
1927 год — создают футбольный клуб "Динамо" (Киев).