1 ноября 2023 года: Космы и Дамиана - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя снимать паутину в доме, а также точить ножи.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память бессеребренников Космы и Дамиана. Они были братьями, которых мать, святая Феодотия, воспитывала одна. Когда Косма и Дамиан повзрослели, начали учить врачебную науку. Бог за их благочестие наградил братьев дар исцелять больных молитвой. Бессербниками Косму и Дамиана назвали потому, что они никогда не брали плату за свою врачебную работу.

Что нельзя делать 1 ноября:

снимать паутину в доме;

требовать от кого-то деньги;

точить ножи.

Народные поверья и приметы:

тепло — зима будет мягкой;

не все деревья сбросили листья – зима будет затяжной;

на дорогах все еще грязно – половина зимы будет теплой.

День ангела празднуют:

Адриан, Фома, Кузьма и Демьян.

Родились в этот день:

1960 год— Тим Кук, американский бизнесмен, гендиректор Apple (с 2011 года);

1995 год — Коцюбайло Дмитрий (Да Винчи), украинский доброволец, Герой Украины.

А также в этот день:

1512 год — впервые открывают для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненную Микеланджело;

1922 год — прекращает существование Османская империя, провозглашение образования Турецкой республики;

1927 год — создают футбольный клуб "Динамо" (Киев).