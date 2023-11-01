1 листопада 2023 року: Косми та Даміана — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна знімати павутину в будинку, а також точити ножі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять безсрібників Косми та Даміана. Вони були братами, яких мати, свята Феодотія, виховувала одна. Коли Косма і Даміан подорослішали, почали вчити лікарську науку. Бог за їхнє благочестя нагородив братів даром зцілювати хворих молитвою. Безсрібниками Косму і Даміана назвали тому, що вони ніколи не брали плату за свою лікарську роботу.

Що не можна робити 1 листопада:

знімати павутину в будинку;

вимагати від когось гроші;

точити ножі.

Народні повір'я та прикмети:

тепло — зима буде м'якою;

не всі дерева скинули листя — зима буде затяжною;

на дорогах усе ще брудно — половина зими буде теплою.

День ангела святкують:

Адріан, Фома, Кузьма і Дем'ян.

Народилися в цей день:

1960 рік — Тім Кук, американський бізнесмен, гендиректор Apple (з 2011 року);

1995 рік — Коцюбайло Дмитро (Да Вінчі), український доброволець, Герой України.

А також у цей день:

1512 рік — уперше відкривають для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело;

1922 рік — припиняє існування Османська імперія, проголошення утворення Турецької республіки;

1927 рік — створюють футбольний клуб "Динамо" (Київ).