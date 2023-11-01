Иванка Трамп отпраздновала 42-летие в кругу семьи (фото)

Именинницу поздравили трое ее детей от Джареда Кушнера и сам муж знаменитости.

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Иванка Трамп отметила 42-й день рождения в кругу близких людей. Снимками с празднования дочь бывшего американского президента делится в своем Instagram с 7,5 млн подписчиков.

"Праздновала свой день рождения в эти выходные в кругу друзей и семьи. Вот и еще один год замечательных воспоминаний с моими любимыми людьми!" — написала именинница, которая встретила 42-летие 30 октября 2023 года.

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Иванка Трамп на бат-мицве дочери надела такое же платье, как у Кейт Миддлтон

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Для празднования своего дня дочь Дональда Трампа выбрала нежно-розовое мини-платье с открытыми плечами и акцентными рукавами. Ее светлые волосы были распущены.

Между тем муж именинницы, 42-летний американский бизнесмен Джаред Кушнер, был в белой футболке и светлых брюках. Все трое детей супругов также были в светлых образах. Теодор и Джозеф подражали отцу, а дочь Арабелла выбрала оливковое платье с разрезом.

Локацией празднования Иванка отметила Майами, Флорида.

Иванка Трамп с семьей

Дочь Дональда Трампа и Джаред Кушнер женаты с 2009 года.

Напомним, Иванка Трамп и Джаред Кушнер были замечены за поцелуями на стадионе в Нью-Йорке.

Также Фокус писал об образе Иванки Трамп на свадьбе иорданского наследного принца Хусейна.