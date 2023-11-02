Роберт Де Ниро судится с бывшей ассистенткой: что произошло

Сумма встречного иска экс-работницы актера достигает 12 миллионов долларов.

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80-летний американский актер Роберт Де Ниро судится со своей бывшей ассистенткой. Об этом пишет People.

Как сообщается, во время заседания в федеральном суде Нью-Йорка Де Ниро неоднократно повышал голос во время второго дня судебного разбирательства дела между компанией актера "Canal Productions" и его бывшей помощницей Грэхем Чейз Робинсон.

"Я повысил голос", — сказал Де Ниро. "Я не кричу. Вы хотите оспорить это? Это одна вещь, которую я не делаю".

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Роберт Де Ниро Фото: Getty Images

В 2019 году после того, как Робинсон оставила свою должность вице-президента по производству и финансам в "Canal Productions", компания подала против нее иск на 6 миллионов долларов. Они утверждали, что женщина смотрела шоу "Netflix" во время работы, использовала средства с кредитной карты компании и ненадлежащим образом использовала "фонд своего работодателя для личной выгоды".

В своем встречном иске на сумму 12 миллионов долларов Робинсон утверждала, что Де Ниро и "Canal Productions" нарушили Закон о правах человека Нью-Йорка, утверждая, что актер высказывал в ее адрес сексистские комментарии, поручая ей "стереотипные женские обязанности, которые не совместимы с ее должностью", и платили ей меньше, чем мужу Дэну Харви.

Напомним, у Роберта Де Ниро родился седьмой ребенок.

Также Фокус писал о появлении Роберта Де Ниро и его молодой возлюбленной на Каннском кинофестивале-2023.