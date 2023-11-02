Роберт Де Ніро судиться з колишньою асистенткою: що сталось
Сума зустрічного позову експрацівниці актора сягає 12 мільйонів доларів.
80-річний американський актор Роберт Де Ніро судиться зі своєю колишньою асистенткою. Про це пише People.
Як повідомляється, під час засідання у федеральному суді Нью-Йорка Де Ніро неодноразово підвищував голос під час другого дня судового розгляду справи між компанією актора "Canal Productions" та його колишньою помічницею Грехем Чейз Робінсон.
"Я підвищив голос", — сказав Де Ніро. "Я не кричу. Ви хочете оскаржити це? Це одна річ, яку я не роблю".
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У 2019 році після того, як Робінсон залишила свою посаду віцепрезидента з виробництва та фінансів у "Canal Productions", компанія подала проти неї позов на 6 мільйонів доларів. Вони стверджували, що вона дивилася шоу "Netflix" під час роботи, використовувала кошти з кредитної картки компанії та неналежним чином використовувала "фонд свого роботодавця для особистої вигоди".
У своєму зустрічному позові на суму 12 мільйонів доларів Робінсон стверджувала, що Де Ніро та "Canal Productions" порушили Закон про права людини Нью-Йорка, стверджуючи, що актор висловлював на її адресу сексистські коментарі, доручаючи їй "стереотипні жіночі обов’язки, які не сумісні з її посадою", і платили їй менше, ніж чоловікові Дену Гарві.
Нагадаємо, у Роберта Де Ніро народилася сьома дитина.
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