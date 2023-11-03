Кейт Миддлтон сменила классические джинсы на более трендовую модель (фото)

Жена принца Уильяма любит и умеет носить джинсы. Она внимательно следит за трендами и использует их в своем гардеробе.

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41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин – большая любительница брюк. Она часто появляется во время визитов в подшефные учреждения и на встречи в элегантных брючных костюмах, либо же сочетает темные брюки и жакет контрастного цвета. Однако на мероприятиях менее формальных Кейт с удовольствием приезжает в джинсах. До недавнего времени она носила либо скинни, либо джинсы прямого кроя. Однако во время последнего появления на публике принцесса была в джинсах со слегка расклешенным низом, пишет Hello.

Для неформальных, сдержанных мероприятий принцесса Кейт не боится выглядеть более непринужденно, и джинсы еще более подчеркивают это. Чаще всего под джинсы жена принца Уильяма выбирает кроссовки, балетки или, как в последнем случае, ботинки челси, создавая комфортный и практичный образ.

Чаще всего под джинсы Кейт обувает кроссовки белого цвета Фото: GettyImages

Кэтрин – не единственная в британской королевской семье женщина, которая носит джинсы. Брюки из денима любит и королева Камилла. Ее Величество выбрала прямые джинсы без излишеств, дополнив их пиджаком.

Также большой поклонницей джинсов является жена принца Гарри Меган Маркл. Чаще всего она выбирает либо черные скинни, либо классические джинсы прямого кроя.

Меган Маркл сделала черные скинни элементом гламурного образа Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон появилась на публике в трендовой куртке.