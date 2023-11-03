Кейт Міддлтон змінила класичні джинси на більш трендову модель (фото)

Дружина принца Вільяма любить і вміє носити джинси. Вона уважно стежить за трендами і використовує їх у своєму гардеробі.

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41-річна принцеса Уельська Кетрін — велика любителька штанів. Вона часто з'являється під час візитів до підшефних установ і на зустрічі в елегантних брючних костюмах або ж поєднує темні штани і жакет контрастного кольору. Однак на заходах менш формальних Кейт із задоволенням приїздить у джинсах. Донедавна вона носила або скінні, або джинси прямого крою. Однак під час останньої появи на публіці принцеса була в джинсах зі злегка розкльошеним низом, пише Hello.

Для неформальних, стриманих заходів принцеса Кейт не боїться мати більш невимушений вигляд, і джинси ще більше підкреслюють це. Найчастіше під джинси дружина принца Вільяма вибирає кросівки, балетки або, як в останньому випадку, черевики челсі, створюючи комфортний і практичний образ.

Найчастіше під джинси Кейт взуває кросівки білого кольору. Фото: GettyImages

Кетрін — не єдина в британській королівській родині жінка, яка носить джинси. Штани з деніму любить і королева Камілла. Її Величність обрала прямі джинси без надмірностей, доповнивши їх піджаком.

Також великою прихильницею джинсів є дружина принца Гаррі Меган Маркл. Найчастіше вона вибирає або чорні скінні, або класичні джинси прямого крою.

Меган Маркл зробила чорні скінні елементом гламурного образу Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в трендовій куртці.