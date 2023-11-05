5 ноября 2023 года: мучеников Галактиона и Епистимы - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя шить и вязать, а также употреблять алкоголь.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Галактиона и Епистимы. Галактион, будучи христианином, обручился с Епистимой, которая исповедовала идолопоклонничество. Под влиянием жениха, она тоже приняла христианство. Тогда молодые люди решили не жениться, а посвятить свою жизнь Господу. Вступили в монастырь рядом с Синаем, где оба жили благочестивой жизнью.

Что нельзя делать 5 ноября:

шить и вязать;

употреблять алкоголь;

ссориться с родными.

Народные поверья и приметы:

идет снег — зима будет снежной;

деревья покрылись инеем – придет оттепель;

ветер дует с севера, но облаков нет – к похолоданию.

День ангела празднуют:

Гавриил, Григорий, Тимофей.

Родились в этот день:

1952 год – Олег Блохин, украинский футболист и тренер, лучший футболист Европы в 1975 году.

А также в этот день:

1935 год — выпускают настольную игру "Монополия";

1953 год — в Киеве официально открывают мост имени Евгения Патона — первую в мире сплошную сварную конструкцию (сделанную только с помощью сварки, без использования соединительных материалов);

1963 год — открывают станции киевского метрополитена "Политехнический институт" и "Шулявская";

1964 год — открывают троллейбусное движение в Чернигове;

1965 год — открывают станции киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница";

1971 год — открывают станции киевского метрополитена "Святошино", "Нивки" и "Берестейская".