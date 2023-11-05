5 листопада 2023 року: мучеників Галактіона та Епістими — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна шити та в'язати, а також вживати алкоголь.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Галактіона та Епістими. Галактіон, будучи християнином, заручився з Епістимою, яка сповідувала ідолопоклонництво. Під впливом нареченого, вона теж прийняла християнство. Молоді люди вирішили не одружуватися, а присвятити своє життя Господу. Вступили в монастир поруч із Синаєм, де обидва жили благочестивим життям.
Що не можна робити 5 листопада:
- шити і в'язати;
- вживати алкоголь;
- сваритися з рідними.
Народні повір'я та прикмети:
- йде сніг — зима буде сніжною;
- дерева вкрилися інеєм — прийде відлига;
- вітер дме з півночі, але хмар немає — до похолодання.
День ангела святкують:
Гавриїл, Григорій, Тимофій.
Народилися в цей день:
1952 рік — Олег Блохін, український футболіст і тренер, найкращий футболіст Європи 1975 року.
А також у цей день:
1935 рік — випускають настільну гру "Монополія";
1953 рік — у Києві офіційно відкривають міст імені Євгена Патона — першу у світі суцільну зварену конструкцію (зроблену тільки за допомогою зварювання, без використання сполучних матеріалів);
1963 рік — відкривають станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Шулявська";
1964 рік — відкривають тролейбусний рух у Чернігові;
1965 рік — відкривають станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" і "Дарниця", а також електродепо "Дарниця";
1971 рік — відкривають станції київського метрополітену "Святошино", "Нивки" і "Берестейська".