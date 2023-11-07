Риз Уизерспун поделилась семейными фотографиями своего дома

Звезда "Утреннего шоу" поздравила своего сына с 20-летием.

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Риз Уизерспун поделилась эксклюзивными фотографиями празднования 20-летия своего сына Дикона Филиппа. Знаменитость обнародовала фотографию Дикона с их собакой Бенджи, которого они забрали из приюта для животных в штате Юта в 2020 году. Об этом сообщает издание Hello!

В публикации в сети Instagram Риз продемонстрировала своим 29,8 миллиона подписчикам фотографии из огромного дома. На фотографиях интерьер ее гостиной и столовой с минималистичной эстетикой.

- Поздравление с Днем рождения моему мальчику. На самом деле не мальчику, ему сегодня исполнилось 20 лет! Дикон, ты такой лучик солнца, любви и позитива в этом мире. Продолжай светить этим чудесным светом нам всем! Я люблю тебя!", — подписала сообщение актриса.

Дикона также приветствовали несколько известных лиц, среди которых актриса Джулианна Мур и предприниматель Сара Блейкли, которые выразили искренние пожелания на его особый день.

Отметим, что 20-летний сын актрисы продолжает свою музыкальную карьеру под псевдонимом "Дикон". Он выпустил свой дебютный альбом "A NEW EARTH".

Риз Уизерспун всегда подчеркивала, что материнство для нее — это главный приоритет, несмотря на активную голливудскую карьеру. Актриса выразила любовь и поддержку своим детям.

У Риз есть еще двое детей — 24-летняя Ава от предыдущего брака с Райаном Филлиппом и 11-летний Теннесси от брака с Джимом Тотом, с которым она развелась в 2023 году.

Напомним, что в популярном сериале "Утреннее шоу" эпизоды посвятили войне в Украине.