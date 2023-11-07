Різ Візерспун поділилася сімейними фотографіями свого будинку

Зірка "Ранкового шоу" привітала свого сина з 20-річчям.

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Різ Візерспун поділилася ексклюзивними світлинами святкування 20-річчя свого сина Дікона Філіпа. Знаменитість оприлюднила світлину Дікона з їхнім собакою Бенджі, якого вони забрали з притулку для тварин у штаті Юта 2020 року. Про це повідомляє видання Hello!

У публікації в мережі Instagram Різ продемонструвала своїм 29,8 мільйона підписників фотографії з величезного будинку. На світлинах інтер'єр її вітальні та їдальні з мінімалістичною естетикою.

- Привітання з Днем народження моєму хлопчику. Насправді не хлопчику, йому сьогодні виповнилося 20 років! Дікон, ти такий промінчик сонця, любові і позитиву в цьому світі. Продовжуй світити цим чудовим світлом нам усім! Я люблю тебе!", — підписала допис акторка.

Дікона також привітали кілька відомих осіб, серед яких акторка Джуліанна Мур і підприємець Сара Блейклі, які висловили щирі побажання на його особливий день.

Зазначимо, що 20-річний син актриси продовжує свою музичну кар'єру під псевдонімом "Дікон". Він випустив свій дебютний альбом "A NEW EARTH".

Різ Візерспун завжди підкреслювала, що материнство для неї — це головний пріоритет, незважаючи на активну голлівудську кар'єру. Актриса висловила любов і підтримку своїм дітям.

У Різ є ще двоє дітей — 24-річна Ава від попереднього шлюбу з Раяном Філліппом і 11-річний Теннессі від шлюбу з Джимом Тотом, з яким вона розлучилася 2023 року.

Нагадаємо, що в популярному серіалі "Ранкове шоу" епізоди присвятили війні в Україні.