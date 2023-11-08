8 ноября 2023 года: Собор Архистратига Михаила - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться, завидовать, а также отказывать в помощи.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает Собор Архистратига Михаила. Он был главным архангелом, предводителем небесного воинства, одним из наиболее почитаемых в православии. Также Архангела Михаила называют Архистратигом — "глава святого воинства Ангелов и Архангелов", он стоит над всеми Ангелами. Именно архистратиг Михаил считается покровителем Киева. В народе этот день называли Михайловым.

Также 8 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день пианиста.

Что нельзя делать 8 ноября:

ссориться;

завидовать;

жаловаться;

отказывать в помощи.

Народные поверья и приметы:

утренний мороз — к снежной зиме;

со дня Михаила Архангела зима морозы кует;

если идет снег, то Пасха холодной будет.

День ангела празднуют:

Павел, Михаил, Гаврила, Марфа.

Родились в этот день:

1050 год — Святополк Изяславич, Великий князь киевский из династии Рюриковичей ;

1517 год — Дмитрий Байда-Вишневецкий, князь, казацкий атаман.

А также в этот день:

1793 год — Лувр открывают для публики;

1895 год — Вильгельм Конрад Рентген изобретает X-лучи во время опытов с электричеством;

1927 год — закладывают Днепровскую гидроэлектростанцию мощностью 650 тыс. лошадиных сил.