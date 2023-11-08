8 ноября 2023 года: Собор Архистратига Михаила - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться, завидовать, а также отказывать в помощи.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает Собор Архистратига Михаила. Он был главным архангелом, предводителем небесного воинства, одним из наиболее почитаемых в православии. Также Архангела Михаила называют Архистратигом — "глава святого воинства Ангелов и Архангелов", он стоит над всеми Ангелами. Именно архистратиг Михаил считается покровителем Киева. В народе этот день называли Михайловым.
Также 8 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день пианиста.
Что нельзя делать 8 ноября:
- ссориться;
- завидовать;
- жаловаться;
- отказывать в помощи.
Народные поверья и приметы:
- утренний мороз — к снежной зиме;
- со дня Михаила Архангела зима морозы кует;
- если идет снег, то Пасха холодной будет.
День ангела празднуют:
Павел, Михаил, Гаврила, Марфа.
Родились в этот день:
1050 год — Святополк Изяславич, Великий князь киевский из династии Рюриковичей ;
1517 год — Дмитрий Байда-Вишневецкий, князь, казацкий атаман.
А также в этот день:
1793 год — Лувр открывают для публики;
1895 год — Вильгельм Конрад Рентген изобретает X-лучи во время опытов с электричеством;
1927 год — закладывают Днепровскую гидроэлектростанцию мощностью 650 тыс. лошадиных сил.