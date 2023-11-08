8 листопада 2023 року: Собор Архістратига Михаїла — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися, заздрити, а також відмовляти в допомозі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує Собор Архістратига Михаїла. Він був головним архангелом, ватажком небесного воїнства, одним із найбільш шанованих у православ'ї. Також Архангела Михаїла називають Архістратигом — "глава святого воїнства Ангелів і Архангелів", він стоїть над усіма Ангелами. Саме архістратиг Михаїл вважається покровителем Києва. У народі цей день називали Михайловим.

Також 8 листопада в Україні та світі святкують Всесвітній день піаніста.

Що не можна робити 8 листопада:

сваритися;

заздрити;

скаржитися;

відмовляти в допомозі.

Народні повір'я та прикмети:

ранковий мороз — до сніжної зими;

від дня Михайла Архангела зима морози кує;

якщо йде сніг, то Великдень холодним буде.

День ангела святкують:

Павло, Михайло, Гаврило, Марфа.

Народилися в цей день:

1050 рік — Святополк Ізяславич, Великий князь київський із династії Рюриковичів;

1517 рік — Дмитро Байда-Вишневецький, князь, козацький отаман.

А також у цей день:

1793 рік — Лувр відкривають для публіки;

1895 рік — Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;

1927 рік — закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.