Тина Кароль продемонстрировала фигуру в новой фотосессии (фото)
Знаменитость позировала в нюдовом топе и юбке макси.
38-летняя украинская певица Тина Кароль продемонстрировала фигуру в новой фотосессии. Снимками звезда сцены делится в своем Instagram.
"Фатальна спокуса", — написала артистка, намекая на свою новую песню "Не святые", в которой есть такие строки.
Перед объективом камеры Тина Кароль предстала с распущенными волосами и легким макияжем. Она надела бежевый топ и облегающую юбку макси.
Автором снимков стала украинская фотограф Яна Яцюк. Она также ранее снимала актрису Кейт Бланшетт и певицу Билли Айлиш.
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"Ох, не святые… Ох не святые…", "Ну, это точно соблазн, фатальнее не бывает", "Тина — это роковое искушение", — комментируют новую съемку певицы ее фолловеры в соцсети.
В своей новой композиции артистка призывает признаваться в любви прямо сейчас.
"Композиция "Не святые" призвана донести то, что любить и признаваться в любви важно сегодня, а не потом", — писала Тина Кароль о песне, которую сейчас уже посмотрели более 360 тысяч раз на YouTube.
Напомним, Тина Кароль снялась для Vogue Португалия.
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