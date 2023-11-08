Звезда "Бриджертонов" сыграет в новой драме BBC

Создатели новой драмы криминального триллера "Пристань" пригласили известных звезд для съемок.

Related video

Звезда сериала "Бриджертоны", актриса Руби Стоук покоряет новые горизонты. Она присоединилась к актерскому составу нового криминального триллера под названием "Пристань" (The Jetty). С ней будут сниматься также актеры из проектов "Счастливая долина" и "Дома дракона". Об этом сообщает издание Hello!

В этом четырехсерийном сериале, рассказывающем историю таинственного пожара в озерном городке Ланкашира, звезда "Доктора Кто" Дженна Коулман и бывшая актриса из "Бриджертонов" Руби Стоукс исполнют главные роли, наряду с другими талантливыми актерами, такими как Арчи Рено, Лора Маркус, Бо Брагасон, Амелия Буллмор и Том Глинн-Карни.

Продюсеры проекта обещают зрителям захватывающий детективный триллер, который раскрывает тайны морали, идентичности. Сценарист и создатель сериала, Кэт Джонс, уже озвучил радость от работы с таким талантливым актерским составом.

Отметим, что Руби Стоукс стала объектом повышенного интереса после своего ухода из "Бриджертонов" и покорила зрителей своей игрой "Пылающих девушках", за что получила многочисленные положительные отзывы. Ее роль в "Пристани" ожидают с нетерпением, а фанаты уже ждут очередной проект с ее участием.

Напомним, что недавно актриса "Бриджертонов", Руби Баркер обвинила Netflix.