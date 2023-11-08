Зірка "Бріджертонів" зіграє в новій драмі BBC

Творці нової драми кримінального трилера "Пристань" запросили відомих зірок для зйомок.

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Зірка серіалу "Бріджертони", актриса Рубі Стоук підкорює нові горизонти. Вона приєдналася до акторського складу нового кримінального трилера під назвою "Пристань" (The Jetty). З нею зніматимуться також актори з проєктів "Щаслива долина" і "Дому дракона". Про це повідомляє видання Hello!

У цьому чотирисерійному серіалі, що розповідає історію таємничої пожежі в озерному містечку Ланкашира, зірка "Лікаря Хто" Дженна Коулман і колишня акторка з "Бріджертонів" Рубі Стоукс виконають головні ролі, поряд з іншими талановитими акторами, такими як Арчі Рено, Лора Маркус, Бо Брагасон, Амелія Буллмор і Том Глінн-Карні.

Продюсери проєкту обіцяють глядачам захопливий детективний трилер, який розкриває таємниці моралі, ідентичності. Сценарист і творець серіалу, Кет Джонс, уже озвучив радість від роботи з таким талановитим акторським складом.

Зазначимо, що Рубі Стоукс стала об'єктом підвищеного інтересу після того, як пішла з "Бріджертонів", і підкорила глядачів своєю грою в "Палахкотливих дівчатах", за що отримала численні позитивні відгуки. Її роль у "Пристані" очікують із нетерпінням, а фанати вже чекають на черговий проєкт за її участю.

Нагадаємо, що нещодавно актриса "Бріджертонів" Рубі Баркер звинуватила Netflix.