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Стиль жизни

Тимур Мирошниченко и Антонина Хижняк представили детскую книгу в Киеве (фоторепортаж)

Тимур Мирошниченко, Ирина Выговская, Виктоория Мурованая, ROXOLANA
Фото: Анастасія Мантач | Тимур Мирошниченко, Ирина Выговская, Виктоория Мурованая, Антонина Хижняк

Украинские звезды представили книгу "Храбрые сказки".

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8 ноября в столичной библиотеке "Readeat" была представлена книга-сборник "Храбрые сказки" авторов Ирины Выговской и Виктории Мурованой.

Проект включает 12 терапевтических историй об общем опыте украинских семей. Эти семьи разные, как и все мы, но каждая имеет свою историю жизни в новых реалиях военного времени. Журналист Фокуса побывала на культурном событии.

Зачитать гостям сказки пришли Тимур Мирошниченко, Антонина Хижняк, ROXOLANA и лидер "Хореи Козацкой" Тарас Компаниченко. Поддержать коллег пришел ведущий Алекандр Педан.

Первоначально проект был аудиоподкастом "Суспільного Мовлення", а сказки звучали голосами Сергея Притулы, Юлии Саниной, Ирмы Витовской и других. Этой осенью "Храбрые сказки" Общественного вышли в издательстве "АССА".

Ирина Выговская, Виктоория Мурованая Fullscreen
Авторы Ирина Выговская и Виктория Мурованая
Тимур Мирошниченко фото 2023 Fullscreen
Ведущий Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко, Ирина Выговская, Виктоория Мурованая, ROXOLANA фото 2023 Fullscreen
Тимур Мирошниченко, Ирина Выговская, Виктоория Мурованая, ROXOLANA
Александр Педан фото 2023 Fullscreen
Ведущий Александр Педан
ROXOLANA фото Fullscreen
Певица ROXOLANA
Тимур Мирошниченко, Александр Педан фото 2023 Fullscreen
Тимур Мирошниченко, Александр Педан
Тарас Компаниченко фото Fullscreen
Лидер "Хореи Козацкой" Тарас Компаниченко

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