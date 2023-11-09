Тимур Мирошниченко и Антонина Хижняк представили детскую книгу в Киеве (фоторепортаж)
Украинские звезды представили книгу "Храбрые сказки".
8 ноября в столичной библиотеке "Readeat" была представлена книга-сборник "Храбрые сказки" авторов Ирины Выговской и Виктории Мурованой.
Проект включает 12 терапевтических историй об общем опыте украинских семей. Эти семьи разные, как и все мы, но каждая имеет свою историю жизни в новых реалиях военного времени. Журналист Фокуса побывала на культурном событии.
Зачитать гостям сказки пришли Тимур Мирошниченко, Антонина Хижняк, ROXOLANA и лидер "Хореи Козацкой" Тарас Компаниченко. Поддержать коллег пришел ведущий Алекандр Педан.
Первоначально проект был аудиоподкастом "Суспільного Мовлення", а сказки звучали голосами Сергея Притулы, Юлии Саниной, Ирмы Витовской и других. Этой осенью "Храбрые сказки" Общественного вышли в издательстве "АССА".
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