Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Тімур Мірошниченко та Антоніна Хижняк презентували дитячу книгу в Києві (фоторепортаж)

Тимур Мірошниченко, Ірина Виговська, Віктоорія Мурована, ROXOLANA
Фото: Анастасія Мантач | Тімур Мірошниченко, Ірина Виговська, Віктоорія Мурована, Антоніна Хижняк

Українські зірки представили книгу "Хоробрі казки".

Related video

8 листопада у столичній книжковій крамниці "Readeat" було презентовано книгу-збірку "Хоробрі казки" авторів Ірини Виговської та Вікторії Мурованої.

Проєкт включає 12 терапевтичних історій про спільний досвід українських родин. Ці родини різні, як і всі ми, але кожна має свою історію життя в нових реаліях воєнного часу. Журналіст Фокуса побувала на культурній події.

Зачитати гостям казки прийшли Тімур Мірошниченко, Антоніна Хижняк, ROXOLANA і лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко. Підтримати колег прийшов ведучий Олександр Педан.

Спочатку проєкт був аудіоподкастом "Суспільного Мовлення", а казки звучали голосами Сергія Притули, Юлії Саніної, Ірми Вітовської та інших. Цієї осені "Хоробрі казки" Суспільного вийшли друком у видавництві "АССА".

Ірина Виговська, Віктоорія Мурована Fullscreen
Автори Ірина Виговська та Вікторія Мурована
Тимур Мірошниченко фото 2023 Fullscreen
Ведучий Тімур Мірошниченко
Тимур Мірошниченко, Ірина Виговська, Віктоорія Мурована, ROXOLANA фото 2023 Fullscreen
Тімур Мірошниченко, Ірина Виговська, Віктоорія Мурована, ROXOLANA
Олександр Педан фото 2023 Fullscreen
Ведучий Олександр Педан
ROXOLANA фото Fullscreen
Співачка ROXOLANA
Тимур Мірошниченко, Олександр Педан фото 2023 Fullscreen
Тімур Мірошниченко, Олександр Педан
Тарас Компаніченко фото Fullscreen
Лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко

Раніше Фокус писав про презентацію Благодійного Фонду Катерини Осадчої.