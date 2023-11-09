Актер Джон Дж. Йорк борется с двумя типами рака

Онкологию у актера диагностировали в декабре прошлого года.

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64-летний американский актер Джон Дж. Йорк, звезда сериала "Главный госпиталь" начинает процесс трансплантации стволовых клеток крови для борьбы с двумя типами рака – миелодиспластическим синдромом и множественной тлеющей миеломой. Оба связаны с заболеваниями крови и костного мозга, пишет People.

О том, что у него в декабре 2022 года диагностировали миелодиспластический синдром и множественную тлеющую миелому, актер рассказал 13 сентября.

"Первая неделя — это восьмидневный процесс тяжелой химиотерапии, во время которого я, вероятно, потеряю волосы, и это нормально. Я могу умереть. Я имею в виду, может быть, не от химиотерапии, а когда начнется трансплантация. Итак, после восьми дней различных химиотерапевтических процедур, которые они проводят, они фактически стирают с моего тела то, с чем я жил, с точки зрения моей крови, ДНК и всего этого на протяжении всей моей жизни. Они все вычистят, а потом вставят мне что-то новое от донора. И это буду новый я", – говорил он.

О своем диагнозе Джон Дж. ЙОрк сообщил поклонникам в сентябре

В течение следующих 100 дней ему придется каждый день ходить в больницу, чтобы убедиться, что трансплантат прижился.

"Я бы сказал, что первые 20 дней — решающие. Я думаю, что с первого дня трансплантации, через 14–20 дней, с помощью ежедневных тестов они смогут сказать, как я получаю и принимаю стволовые клетки", – уточнил актер

Йорк не собирается проходить еще пять биопсий костного мозга во время цикла обследований и приема лекарств, которые ему придется пережить в течение следующих двух лет.

В течение последних 32 лет Джон играл начальника полиции Малкольма "Мака" Скорпиона в мыльной опере ABC "Главный госпиталь" и планирует вернуться к съемкам, как только станет физически здоров.

"Это не прощание. Это так долго. Мне придется сделать перерыв, может быть, на три или четыре месяца, но я вернусь", – уверяет звезда.

Ранее Фокус писал о том, что американский актер Тайлер Кристофер, больше всего прославившийся ролью Николаса Кассадина в дневной мыльной опере ABC "Главный госпиталь", которую он играет с 1996 года, скончался на 51-м году жизни.