Актор Джон Дж. Йорк бореться з двома типами раку

Онкологію в актора діагностували в грудні минулого року.

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64-річний американський актор Джон Дж. Йорк, зірка серіалу "Головний госпіталь", починає процес трансплантації стовбурових клітин крові для боротьби з двома типами раку — мієлодиспластичним синдромом і множинною тліючою мієломою. Обидва пов'язані із захворюваннями крові та кісткового мозку, пише People.

Про те, що в нього в грудні 2022 року діагностували мієлодиспластичний синдром і множинну тліючу мієлому, актор розповів 13 вересня.

"Перший тиждень — це восьмиденний процес важкої хіміотерапії, під час якого я, ймовірно, втрачу волосся, і це нормально. Я можу померти. Я маю на увазі, можливо, не від хіміотерапії, а коли почнеться трансплантація. Отже, після восьми днів різноманітних хіміотерапевтичних процедур, які вони проводять, вони фактично стирають з мого тіла те, з чим я жив, з погляду моєї крові, ДНК і всього цього протягом усього мого життя. Вони все вичистять, а потім вставлять мені щось нове від донора. І це буду новий я", — говорив він.

Про свій діагноз Джон Дж. Йорк повідомив шанувальникам у вересні

Протягом наступних 100 днів йому доведеться щодня ходити в лікарню, щоб переконатися, що трансплантат прижився.

"Я б сказав, що перші 20 днів — вирішальні. Я думаю, що з першого дня трансплантації, через 14-20 днів, за допомогою щоденних тестів вони зможуть сказати, як я отримую і приймаю стовбурові клітини", — уточнив актор.

Йорк не збирається проходити ще п'ять біопсій кісткового мозку під час циклу обстежень і приймання ліків, які йому доведеться пережити протягом наступних двох років.

Протягом останніх 32 років Джон грав начальника поліції Малкольма "Мака" Скорпіона в мильній опері ABC "Головний госпіталь" і планує повернутися до зйомок, щойно стане фізично здоровим.

"Це не прощання. Це так довго. Мені доведеться зробити перерву, можливо, на три або чотири місяці, але я повернуся", — запевняє зірка.

Раніше Фокус писав про те, що американський актор Тайлер Крістофер, який найбільше прославився роллю Ніколаса Кассадіна в денній мильній опері ABC "Головний госпіталь", яку він грає з 1996 року, помер на 51-му році життя .