Актор Крістофер Тайлер помер у 50 років

Актор тривалий час страждав через проблеми з алкоголем і двічі мало не помер від отруєння. За попередньою версією, причиною його смерті став серцевий напад.

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Американський актор Тайлер Крістофер, який найбільше прославився роллю Ніколаса Кассадіна в денній мильній опері ABC "Головний госпіталь", яку він грає з 1996 року, помер на 51-му році життя. Його знайшли мертвим у власній квартирі в Сан-Дієго. Про смерть знаменитості одним із перших повідомив радіоведучий Моріс Бенар в Instagram.

"З великим сумом ми повідомляємо новину про смерть Тайлера Крістофера. Тайлер помер сьогодні вранці після серцевого нападу у своїй квартирі в Сан-Дієго. Тайлер був по-справжньому талановитою людиною, яка висвітлювала екран у кожній сцені, і любив дарувати радість своїм відданим шанувальникам своєю грою. Тайлер був милою душею і прекрасним другом для всіх, хто його знав. Тайлер був прихильником поліпшення психічного здоров'я і лікування наркозалежності та відкрито говорив про свою боротьбу з біполярною депресією і алкоголем. Ми більш ніж спустошені втратою нашого дорогого друга і молимося за його дітей і його батька", — написав він 31 жовтня.

Представник Крістофера Чі Муой Ло також підтвердив його смерть у заяві CNN.

"Ця новина була неймовірно шоковою, і я спустошений його втратою. Він був дуже обдарованим актором і, що важливіше, приголомшливим другом. Я всім серцем співчуваю його друзям і родині, які так його любили", — заявив представник актора.

Попередньо причиною смерті Тайлера став серцевий напад.

Крістофер зіграв роль Ніколаса Кассадіна в 1 153 епізодах серіалу "Головний госпіталь". За роботу в серіалі він чотири рази був номінований на премію "Еммі", а 2016 року отримав нагороду як найкращий актор драматичного серіалу.

Крістофер в образі Ніколаса Кассадіна в серіалі "Головний госпіталь"

Він також зіграв Стефана Дімера у 159 епізодах серіалу "Дні нашого життя" з 2018 по 2019 рік.

Що стосується особистого життя Тайлера, то з 2002 по 2004 рік він був одружений з акторкою Євою Лонгорією.

Тайлер і Єва Лонгорія були в шлюбі два роки

З 2008 до 2021 року Тайлер жив у шлюбі з журналісткою та телеведучою Брієнн Педіго. Остання народила йому сина Грейсана Джеймса і доньку Богему, яким зараз 10 років і чотири роки відповідно.

Тайлер Крістофер зі своїми дітьми Грейсаном Джеймсом і Богемою

Останніми роками актор не раз мав серйозні проблеми через пристрасть до алкоголю. Його заарештували в травні 2023 року після того, як він міцно заснув в аеропорту Бербанк Лос-Анджелеса, будучи п'яним. Крістофер пояснив поліцейським, що запізнився на рейс, перш ніж на нього одягли кайданки і зафіксували порушення в стані сп'яніння в громадських місцях.

За останні три роки це його не єдиний арешт. У листопаді 2019 року Крістофера заарештували за порушення громадського порядку в його рідному місті Мартінсвілл, штат Індіана. Через це свій 47-й день народження він провів за ґратами. Під час інциденту, що стався 11 листопада 2019 року, водій Uber попередив офіцерів про поведінку Крістофера після того, як він нібито знепритомнів і вписався, коли його висадили біля будинку актора.

В оглядах юридичних документів, які потрапили в пресу, йдеться, що за два місяці, починаючи з 14 вересня, поліція отримала дев'ять заяв у зв'язку з п'яною поведінкою Крістофера.

У 2022 році Тайлер з'явився в подкасті про психічне здоров'я State of Mind разом із ведучим і колишнім колегою по фільму "Головний госпіталь" Морісом Бернаром, також відомим як Сонні. Він відкрито розповів про свою алкогольну залежність і про те, що вперше випив у дев'ять років.

"У якийсь момент ви не зможете цього пережити. У якийсь момент воно вб'є тебе — і це сталося. І ніхто цього не знає. Тричі я зазнавав невдачі, і вони повертали мене назад. Двічі від отруєння алкоголем, один раз від абстиненції", — зізнався актор.

Раніше Фокус писав, що актор Меттью Перрі помер від серцевого нападу у своєму будинку в 54 роки 28 жовтня.