Пластические хирурги объяснили изменения во внешности Иванки Трамп (фото)

Сравнив фото Иванки Трамп за 2020 и 2023 годы, эксперты по пластической хирургии высказали несколько предположений, на какие процедуры и вмешательства она могла решиться.

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42-летняя дочь Дональда Трампа и бывшая советница 45-го президента США, Иванка Трамп, спровоцировала новую волну слухов о пластических операциях, когда она на этой неделе дала показания на судебном процессе по делу о мошенничестве против своего отца на 250 миллионов долларов. СМИ и присутствующие не могли не заметить, что женщина заметно изменилась. Косметические и пластические хирурги рассказали Daily Mail, что, по их мнению, трансформация Иванки не была заслугой макияжа или умного освещения. Однако это – только предположения, а не утверждения, подчеркивают они.

По мнению основателя RIVKIN Aesthetics, доктора Александра Ривкина, Иванка "поработала" над рядом черт лица, включая нос и подбородок. К такому выводу он пришел, сравнив свежие фото и снимки 2020 года.

"Иванка Трамп выглядит так, как будто она сильно преобразилась. В целом, ее лицо теперь выглядит более пропорциональным, но менее естественным и более общим, потому что ее естественные недостатки уменьшились. Ее губы явно увеличены филлером. На фотографиях спереди они выглядят хорошо, но как только она поворачивается в профиль, границы кажутся неестественно выступающими", – говорит он.

Пластический хирург также указал на тот момент, что у женщины была узкая от природы челюсть и маленький подбородок, и эти "характерные" черты "придавали ей уникальный вид", но теперь они были утеряны.

"Похоже, что с помощью наполнителей или имплантатов она добавила значительный объем своему подбородку и челюсти. Судя по фотографиям, кажется, что ее подбородок несколько увеличен и слишком выдается вперед", — пояснил он.

Иванка Трамп в 2020 году Фото: Getty Images и в 2023-м

Что касается носа, то его кончик стал более четким.

"Этого эффекта она могла бы достичь с помощью безоперационной ринопластики с использованием филлеров. Ее щеки выглядят лучше, скорее всего, благодаря наполнителю, особенно в самых красивых местах. Я бы сказал, что они слишком усилены. Кажется, что ее лоб приобрел более округлую форму в профиле. Вероятно, это было сделано с помощью филлера на основе гиалуроновой кислоты. Тонкие морщинки, которые были у нее под глазами, теперь исчезли. Она могла пройти энергетическое лечение, такое как лазер или радиочастотное воздействие, чтобы подтянуть кожу, или сделать хирургическую блефаропластику (операцию век)", – подытожил Ривкин свои наблюдения.

Его коллега, сертифицированный пластический хирург Норман М. Роу, доктор медицинских наук, тоже считает, что Иванка была у специалистов.

Он считает, что укороченный кончик носа и уменьшенная переносица – результат ринопластики.

Иванка Трамп на суде в Нью-Йорке, ноябрь 2023 Фото: Getty Images

"Ее нижняя часть лица и шея демонстрируют гораздо более четкую линию подбородка и стройную, более длинную шею. Это может быть связано с подтяжкой лица, что трудно сказать по фотографиям, но это не редкость для 42-летней женщины, или с чем-то простым, например, с гало-лазером на лице и шее", — добавил доктор Роу.

Третий сертифицированный пластический хирург, знаменитый доктор Дэвид Шафер, который основал нью-йоркскую клинику Shafer на Пятой авеню, сравнив фото, пришел к выводу, что она поработала наж губами, которые у нее были тонкими.

Кроме того, доктор Шафер обратил внимание на подбородок Иванки, который теперь казался более четким и выступающим.

Сама Иванка никак не комментирует информацию в СМИ и старается держать свою жизнь подальше от прессы.

Ранее Фокус писал, что Иванка Трамп закончила ремонт в особняке в "Бункере миллиардеров" в Майами.