Жена Павлика Репяхова рассказала, как проходит лечение сына, который до сих пор не разговаривает

Екатерина Репяхова рассказала о результатах лечения 2-летнего сына Михаила

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Жена певца Виктора Павлика, блогера Екатерина Репяхова впервые за долгое время прокомментировала результаты лечения ее единственного сына, который имеет проблемы с речью.

Подробностями Репяхова поделилась под серию фото в социальной сети Instagram.

"Моя любовь. Михасик делает такие успехи сейчас. Самое главное для меня, что он все лучше понимает обращенную речь. Повторяет звуки, некоторые слова.

Делает не трудные команды. Я благодарна нейрокоррекции. Бесконечно люблю и верю в сына. А мамина вера способна на все", — написала Екатерина.

Известно, что мальчику 2,5 года, однако он до сих пор не разговаривает. Это напугало Екатерину Репяхову и Виктора Павлика, поэтому они решили отвезти сына на обследование.

В апреле 2023 года блогер рассказала, что после обследования невролога, выяснилось, что у малыша действительно задержка речи и определенные проблемы с речевой артикуляцией.

Екатерина не скрывает своих переживаний за сына, поэтому полностью всем делится со своими подписчиками.

Сейчас мальчик посещает много развивающих занятий, чтобы ускорить процесс развития и имеет в этом уже определенные успехи.

По словам Екатерины, лечение действует, медленно, но действует. Мальчик начал повторять звуки и слушает, то, что ему говорят.

Сейчас Михась не употребляет никаких препаратов и занимается исключительно с педагогами.

Сама же Екатерина часто жалуется, что ей сложно все успевать самой, когда муж на гастролях, ведь 90% когда она с мальчиком, сын проводит у нее на руках. От этого Репяхова чувствует себя очень уставшей и имеет проблемы со спиной.

Напомним, жена Виктора Павлика рассказала сколько зарабатывает в месяц.