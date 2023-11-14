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Стиль жизни

Жена Павлика Репяхова рассказала, как проходит лечение сына, который до сих пор не разговаривает

Жена Виктора Павлика рассказала, как проходит лечение их сына, который почти не говорит
Екатерина Репяхова вместе с сыном Михаилом

Екатерина Репяхова рассказала о результатах лечения 2-летнего сына Михаила

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Жена певца Виктора Павлика, блогера Екатерина Репяхова впервые за долгое время прокомментировала результаты лечения ее единственного сына, который имеет проблемы с речью.

Подробностями Репяхова поделилась под серию фото в социальной сети Instagram.

"Моя любовь. Михасик делает такие успехи сейчас. Самое главное для меня, что он все лучше понимает обращенную речь. Повторяет звуки, некоторые слова.

Делает не трудные команды. Я благодарна нейрокоррекции. Бесконечно люблю и верю в сына. А мамина вера способна на все", — написала Екатерина.

Известно, что мальчику 2,5 года, однако он до сих пор не разговаривает. Это напугало Екатерину Репяхову и Виктора Павлика, поэтому они решили отвезти сына на обследование.

В апреле 2023 года блогер рассказала, что после обследования невролога, выяснилось, что у малыша действительно задержка речи и определенные проблемы с речевой артикуляцией.

Екатерина не скрывает своих переживаний за сына, поэтому полностью всем делится со своими подписчиками.

Сейчас мальчик посещает много развивающих занятий, чтобы ускорить процесс развития и имеет в этом уже определенные успехи.

По словам Екатерины, лечение действует, медленно, но действует. Мальчик начал повторять звуки и слушает, то, что ему говорят.

Сейчас Михась не употребляет никаких препаратов и занимается исключительно с педагогами.

Сама же Екатерина часто жалуется, что ей сложно все успевать самой, когда муж на гастролях, ведь 90% когда она с мальчиком, сын проводит у нее на руках. От этого Репяхова чувствует себя очень уставшей и имеет проблемы со спиной.

Напомним, жена Виктора Павлика рассказала сколько зарабатывает в месяц.