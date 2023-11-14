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Стиль життя

Дружина Павліка Репяхова розповіла, як проходить лікування сина, який досі не розмовляє

Дружина Віктора Павліка розповіла, як проходить лікування їхнього сина, який майже не говорить
Катерина Репяхова разом з сином Михайлом

Катерина Репяхова розповіла про результати лікування 2-річного сина Михайла

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Дружина співака Віктора Павліка, блогерки Катерина Репяхова вперше за тривалий час прокоментувала результати лікування її єдиного сина, який має проблеми з мовленням.

Подробицями Репяхова поділилася під серію фото в соціальній мережі Instagram.

"Моя любов. Михасик робить такі успіхи зараз. найголовніше для мене, що він все краще розуміє звернену мову. Повторює звуки, деякі слова.

Робить не важкі команди. Я завдячую нейрокорекціі. Безмежно люблю і вірю в сина. А мамина віра здатна на все",-написала Катерина.

Відомо, що хлопчику 2,5 роки, однак він досі не розмовляє. Це налякало Катерину Репяхову та Віктора Павліка, тому вони вирішили відвезти сина на обстеження.

У квітні 2023 року блогерка розповіла, що після обстеження невролога, зʼясувалося, що у малюка дійсно затримка мовлення та певні проблеми з мовною артикуляцією.

Катерина не приховує своїх переживань за сина, тому повністю всім ділиться зі своїми підписниками.

Нині хлопчик відвідує багато розвиваючих занять, щоб пришвидшити процес розвитку і має в цьому вже певні успіхи.

За словами Катерини, лікування діє, повільно, але діє. Хлопчик почав повторювати звуки та слухає, те, що йому говорять.

Нині Михась не вживає ніяких препаратів і займається виключно з педагогами.

Сама ж Катерина часто жаліється, що їй складно все встигати самій, коли чоловік на гастролях, адже 90% коли вона з хлопчиком, син проводить у неї на руках. Від цього Репяхова почувається дуже втомленою та має проблеми зі спиною.

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка розповіла скільки заробляє на місяць.