Светлана Лобода в новом образе попозировала перед камерой в ванной комнате

Светлана Лобода продолжает играть на два фронта

Related video

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая активно пытается отбелить репутацию артистки, много лет работавшей на Россию, замиловала поклонников кадрами из ванной комнаты.

Кадры в элегантном бежевом костюмчике певица опубликовала в своем инстаграме.

"Человеческий ресурс не безграничен... простуда... осень .... берегите себя, берите паузы, пейте теплый чай и обнимайте близких. Я только этим и питаюсь",- подписала фотографии Лобода.

На фото Светлана Лобода одета в костюм тройку — короткую мини юбку, топ и кардиган бежевого цвета. Имеет распущенные, хаотично уложенные волосы, а также босые ноги.

На первой фотографии певица сидит на краю ванной, а уже на второй — сидит рядом с ней опустившись на одно колено.

Стоит отметить, что в заметке Светлана сообщила, что приболела, сделала она конечно это на русском языке, за что часто критикуется земляками.

Многие украинцы до сих пор считают певицу предательницей и уверены, что ее место точно не в Украине.

Несмотря на всю критику и скандалы певица пытается всячески демонстрировать свою поддержку украинцам и своей Родине. Однако, часто действия певицы противоречат ее словам.

Конечно постоянные поклонники Светланы Лободы не оставили без внимания новую публикацию певицы.

"Выздоравливайте поскорее. Наша муза!!! Наши души лечит твоя музыка. Пусть высшие силы помогут тебе".

"Светлана Сергеевна, скорейшего выздоровления вам".

"Выздоравливайте скорее, очень вас любим!"

"Ну и кто будет хиты писать? Шучу. Выздоравливай. Ты сильная. Ты сможешь это сделать быстро".

Напомним, недавно Лобода защитила таксиста, который отказался говорить на украинском языке.