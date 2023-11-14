Джейкоб Элорди продемонстрировал безупречный стиль в фотосессии для модного журнала

Звезда фильма "Присцилла" рассказал, как ему пришлось объедаться гамбургерами, чтобы пополнеть для роли Элвиса Пресли.

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Джейкоб Элорди, исполнитель роли Элвиса Пресли в фильме "Присцилла", появился на обложке GQ став "кинозвездой года" по версии этого издания. И дал откровенное интервью.

Джейкоб Элорди, звезда сериала "Эйфория", сыграл короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в новом фильме Софии Копполы "Присцилла". И его уже можно назвать настоящей кинозвездой. А еще он отлично получается на фото, что и продемонстрировал в новом номере GQ.

Джейкоб Элорди для GQ

Ранее София рассказывала, почему выбрала именно Джейкоба на роль Элвиса.

Во время их первой встречи в ресторане "там было несколько девушек, и можно было просто почувствовать, как они все повернулись к нему. Я имею в виду, он потрясающий — такой высокий. Но у него просто есть харизма, он оказывает влияние на женщин, которое, как мне кажется, похоже на влияние Элвиса", — рассказывала София.

Рост Джейкоба 196 см, так что он и правда производит впечатление. А еще журналисты отмечают его легкий австралийский акцент, от которого он так и не избавился до конца, но который придает ему шарм.

Джейкоб Элорди для GQ

Актер с нежностью вспоминает ту первую встречу с Копполой. "Я думаю, эти девчонки оказали мне большую услугу", — шутит он, общаясь с журналистом.

Для роли Элвиса ему пришлось поправиться, так как Пресли резко пополнел перед его смертью в возрасте 42 лет в 1977 году.

Трейлер фильма "Присцилла"

Обсуждая прибавку в весе в последнем выпуске британского GQ, он признался, что объедался беконом и гамбургерами.

"Мне понравилось. Я мог бы заказать Uber Eats и подумать: "Должен ли я получить этот гамбургер после того, как я только что съел спагетти. Ага. Да, я буду", — пошутил актер.

Чтобы подготовиться к роли, Джейкоб не только объедался вредной едой, но и читал мемуары Присциллы Пресли, заказывал старые DVD с прошлыми выступлениями Элвиса и смотрел видеоролики на YouTube, пока не убедился, что видел почти все существующие кадры с легендарным певцом.

Но он признал, что звездное выступление Остина Батлера, также сыгравшего Элвиса в прошлом году, тоже ему помогло.

Джейкоб Элорди для GQ

Он добавил: "Это определенно пришло мне в голову еще до того, как я прочитал сценарий. Я не хотел пересказывать ту же историю, особенно потому, что он так прекрасно справился с ролью этого человека. Это совершенно другое дело".

"Когда я нахожусь в Америке, у меня такое чувство, будто я убиваю время в ожидании начала настоящей жизни. И я провожу здесь все свое время", — сейчас Элорди много путешествует, снимаясь в фильмах, и старается чаще бывать в Австралии.

Он пока не знает, какой станет его следующая роль. В детстве он восхищался Хитом Леджером и Кристианом Бэйлом (и до сих пор восхищается) в "Темном рыцаре" Кристофера Нолана. Но сам сомневается, мог бы ли он сыграть супергероя.

Джейкоб Элорди для GQ

"Мне так не кажется, нет. Мне всегда говорили давать развернутый ответ, иначе мой агент разозлится на меня. "Все может случиться!". И, очевидно, что угодно может случиться, но на данном этапе моей жизни я не вижу в этом никакого интереса. Мне нравится делать то, что я бы посмотрел, и мне становится очень неспокойно, когда я смотрю эти фильмы", — говорит Элорди и признается, что ему давали читать сценарий "Супермена", но ему эта история показалась слишком мрачной.

Напомним, ранее Джейкоб Элорди встречался с известной моделью Кайей Гербер, но пара рассталась два года назад. Сейчас Джейкоб встречается с с блогером и моделью Оливией Джейд, дочерью актрисы Лори Локлин.