Джейкоб Елорді продемонстрував бездоганний стиль у фотосесії для модного журналу

Зірка фільму "Прісцилла" розповів, як йому довелося об'їдатися гамбургерами, щоб погладшати для ролі Елвіса Преслі.

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Джейкоб Елорді, виконавець ролі Елвіса Преслі у фільмі "Прісцилла", з'явився на обкладинці GQ ставши "кінозіркою року" за версією цього видання. І дав відверте інтерв'ю.

Джейкоб Елорді, зірка серіалу "Ейфорія", зіграв короля рок-н-ролу Елвіса Преслі в новому фільмі Софії Копполи "Прісцилла". І його вже можна назвати справжньою кінозіркою. А ще він чудово виходить на фото, що і продемонстрував у новому номері GQ.

Джейкоб Елорді для GQ

Раніше Софія розповідала, чому обрала саме Джейкоба на роль Елвіса.

Під час їхньої першої зустрічі в ресторані "там було кілька дівчат, і можна було просто відчути, як вони всі повернулися до нього. Я маю на увазі, він приголомшливий — такий високий. Але в нього просто є харизма, він справляє вплив на жінок, який, як мені здається, схожий на вплив Елвіса", — розповідала Софія.

Зріст Джейкоба 196 см, тож він і справді справляє враження. А ще журналісти відзначають його легкий австралійський акцент, якого він так і не позбувся до кінця, але який надає йому шарму.

Джейкоб Елорді для GQ

Актор з ніжністю згадує ту першу зустріч із Копполою. "Я думаю, ці дівчата зробили мені велику послугу", — жартує він, спілкуючись із журналістом.

Для ролі Елвіса йому довелося погладшати, оскільки Преслі різко погладшав перед його смертю у віці 42 років 1977 року.

Трейлер фільму "Прісцилла"

Обговорюючи збільшення ваги в останньому випуску британського GQ, він зізнався, що об'їдався беконом і гамбургерами.

"Мені сподобалося. Я міг би замовити Uber Eats і подумати: "Чи повинен я отримати цей гамбургер після того, як я щойно з'їв спагеті. Ага. Так, я буду", — пожартував актор.

Щоб підготуватися до ролі, Джейкоб не тільки об'їдався шкідливою їжею, а й читав мемуари Прісцилли Преслі, замовляв старі DVD з минулими виступами Елвіса і дивився відеоролики на YouTube, поки не переконався, що бачив майже всі наявні кадри з легендарним співаком.

Але він визнав, що зірковий виступ Остіна Батлера, який також зіграв Елвіса минулого року, теж йому допоміг.

Джейкоб Елорді для GQ

Він додав: "Це безумовно спало мені на думку ще до того, як я прочитав сценарій. Я не хотів переказувати ту саму історію, особливо тому, що він так чудово впорався з роллю цієї людини. Це зовсім інша справа".

"Коли я перебуваю в Америці, у мене таке відчуття, ніби я вбиваю час в очікуванні початку справжнього життя. І я проводжу тут весь свій час", — зараз Елорді багато подорожує, знімаючись у фільмах, і намагається частіше бувати в Австралії.

Він поки не знає, якою стане його наступна роль. У дитинстві він захоплювався Гітом Леджером і Крістіаном Бейлом (і досі захоплюється) у "Темному лицарі" Крістофера Нолана. Але сам сумнівається, чи міг би він зіграти супергероя.

Джейкоб Елорді для GQ

"Мені так не здається, ні. Мені завжди казали давати розгорнуту відповідь, інакше мій агент розсердиться на мене. "Усе може статися!". І, очевидно, що завгодно може трапитися, але на даному етапі мого життя я не бачу в цьому жодного інтересу. Мені подобається робити те, що я б подивився, і мені стає дуже неспокійно, коли я дивлюся ці фільми", — каже Елорді і зізнається, що йому давали читати сценарій "Супермена", але йому ця історія видалася занадто похмурою.

Нагадаємо, раніше Джейкоб Елорді зустрічався з відомою моделлю Каєю Гербер, але пара розлучилася два роки тому. Зараз Джейкоб зустрічається з блогером і моделлю Олівією Джейд, дочкою актриси Лорі Локлін.