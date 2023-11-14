Умер Андрей Шаталин, один из основателей группы "Алиса"

Ранее сообщалось о том, что Шаталин исчез, когда вышел в магазин, но после его нашли.

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Андрей Шаталин, бывший гитарист и один из основателей российской рок-группы "Алиса", умер в 63 года. Ранее сообщалось, что он страдал от депрессии. Об этом пишет Eadaily.

Андрей Шаталин родился в 1960 году в Красноярске. В 1980-м он поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, где вместе с другими студентами создал группу "Демокритов колодец".

Группу "Алиса" Шаталин создал в 1983 году вместе с Святославом Задерием и Михаилом Нефедовым. Через год к ним в качестве вокалиста присоединился Константин Кинчев.

Шаталин играл в группе "Алиса" с перерывами до 2003 года.

Он принимал участие в записи наиболее известных альбомов группы: "Шестой лесничий", "Шабаш", "Jazz", "Дурень" и прочих. После увлекся электронной музыкой.

Инсайдер сообщил, что причиной смерти Шаталина могла стать тяжелая болезнь, а также депрессия.

В августе этого года сын Шаталина сообщил в полицию, что его отец вышел в магазин и не вернулся.

Поисковые группы нашли музыканта живым в лесополосе неподалеку от дома. Спасатели сообщили, что ему требовалась медицинская помощь, и он был в неадекватном состоянии. Шаталина госпитализировали.

Напомним, в 2011 году умер основатель "Алисы" Святослав Задерий. Причиной смерти стал "гемморагический инсульт" — обширное внутримозговое кровоизлияние.

Константин Кинчев в 2014 году должен был выступать с группой "Алиса" в Украине, но отменил концерты, поддержав аннексию Крыма. Позже он был внесен в базу "Миротворца" за посещение оккупированного полуострова.

С начала войны в Украине Кинчев называл русских и украинцев "одним народом" и заявил о своей поддержке ВС РФ, сказав, что молится за "Христово воинство".