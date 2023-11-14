Помер Андрій Шаталін, один із засновників гурту "Алиса"

Раніше повідомлялося про те, що Шаталін зник, коли вийшов у магазин, але потім його знайшли.

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Андрій Шаталін, колишній гітарист і один із засновників російського рок-гурту "Алиса", помер у 63 роки. Раніше повідомлялося, що він страждав від депресії. Про це пише Eadaily.

Андрій Шаталін народився 1960 року в Красноярську. У 1980-му він вступив до Ленінградського інституту інженерів залізничного транспорту, де разом з іншими студентами створив гурт "Демокритов колодязь".

Гурт "Аліса" Шаталін створив 1983 року разом зі Святославом Задерієм і Михайлом Нефьодовим. Через рік до них як вокаліст приєднався Костянтин Кінчев.

Шаталін грав у групі "Алиса" з перервами до 2003 року.

Він брав участь у записі найвідоміших альбомів гурту: "Шостий лісничий", "Шабаш", "Jazz", "Дурень" та інших. Після захопився електронною музикою.

Інсайдер повідомив, що причиною смерті Шаталіна могла стати важка хвороба, а також депресія.

У серпні цього року син Шаталіна повідомив у поліцію, що його батько вийшов у магазин і не повернувся.

Пошукові групи знайшли музиканта живим у лісосмузі неподалік від будинку. Рятувальники повідомили, що йому була потрібна медична допомога, і він був у неадекватному стані. Шаталіна госпіталізували.

Нагадаємо, 2011 року помер засновник "Аліси" Святослав Задерій. Причиною смерті став "геморагічний інсульт" — великий внутрішньомозковий крововилив.

Костянтин Кінчев у 2014 році мав виступати з групою "Алиса" в Україні, але скасував концерти, підтримавши анексію Криму. Пізніше його внесли в базу "Миротворця" за відвідування окупованого півострова.

З початку війни в Україні Кінчев називав росіян і українців "одним народом" і заявив про свою підтримку ЗС РФ, сказавши, що молиться за "Христове воїнство".