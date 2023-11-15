Элегантное и блестящее: какое платье Кейт Миддлтон выбрала для вечеринки у короля Чарльза

Принцесса Уэльская выбрала изумрудное платье, расшитое пайетками от своего любимого бренда.

Related video

14 ноября король Чарльз отмечал свой 75-й день рождения, и члены королевской семьи съехались в Кларенс-хаус на закрытую вечеринку. Что там происходило и как король отмечал юбилей в кругу близких, неизвестно, но что они надели – папарацци выяснили. Правда, для этого им пришлось дежурить на улице. Кейт Миддлтон для вечеринки свекра выбрала изумрудно-зеленое платье с пайетками. Об этом пишет Daily Mail.

Важно

Королю Чарльзу 75 лет: топ самых милых детских фото британского монарха

Образы прочих дам из королевской семьи пока остаются тайной, но Кейт Миддлтон излучала гламур в праздничном изумрудно-зеленом платье с пайетками на блестящей вечеринке по случаю 75-летия короля Чарльза.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

41-летнюю принцессу Уэльскую вчера вечером заметили покидающей Кларенс-хаус вместе со своим мужем, принцем Уэльским, около полуночи.

Принцесса Уэльская выбрала изумрудное платье, расшитое пайетками

Кейт выглядела очень элегантно в изумрудном платье из переработанного полиэстера от Needle & Thread Alicia, украшенном пайетками.

Эффектный наряд длиной до пола, который продается по цене 780 фунтов стерлингов, имеет длинные рукава и высокий воротник.

Принцессе также принадлежит похожее красное платье от этого же бренда, в котором она была в 2020 году на инвестиционном саммите в Букингемском дворце. И в нем же она поздравляла британцев в Рождеством.

У Кейт есть такое же платье, но красного цвета Фото: The Royal Family

Кейт обошлась без дорогих украшений, выбрав только серьги с бриллиантами, и уложила свои длинные темные локоны с прямым пробором по центру, а гламурный макияж подчеркнул ее безупречный цвет лица.

А принц Уильям выглядел шикарно в белой рубашке и пиджаке, когда ехал из лондонской резиденции короля.

На праздновании дня рождения короля, как известно, к ним присоединились его племянница принцесса Беатрис, дочь принцессы Маргарет леди Сара Чатто и племянница монарха Зара Тиндалл и ее муж Майк.

Чарльз отметил свой 75-й день рождения салютом, после чего во вторник последовал прием в Национальной службе здравоохранения.

Королевский салют из 41 орудия в Грин-парке в центре Лондона, салют из 62 орудий в лондонском Тауэре и салют из 21 орудия в Эдинбурге ознаменовали веху в жизни Чарльза во вторник.

Напомним, ранее Фокус писал в день рождения короля Чарльза о самых интересных фактах из его жизни.