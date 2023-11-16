16 ноября 2023 года: апостола Матфея - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя свистеть в доме, а также работать с острыми предметами.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память апостола Матфея. До того, как стать учеником Иисуса, Матвей работал сборщиком налогов. Когда Спаситель увидел его, велел идти за Ним. Так Матфей стал проповедовать Слово Божие и был казнен за это недалеко от римской крепости Апасарос (Грузия).

Также 16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи.

Что нельзя делать 16 ноября:

свистеть в доме;

сидеть на столе;

работать с острыми предметами.

Народные поверья и приметы:

чем теплее сегодня, тем холоднее будет зима;

низко плывут тучи – к холоданию;

дождь – зима будет влажной, но не очень холодной;

мороз — зима будет суровой;

идет снег — скоро начнутся метели.

День ангела празднуют:

Виктор, Дмитрий, Иван, Михаил, Федор.

Родились в этот день:

1977 год — Оксана Баюл, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка.

А также в этот день:

1841 год — Эдуард Гурвин получает патент пробковый спасательный жилет;

1848 год — в Лондоне дает последний концерт Фридерик Шопен;

1895 год — "Кинематограф" братьев Люмьер показывают в Сорбонне;

1924 год — начинает вещание первая украинская радиостанция — Украинское радио;

1945 год — в Лондоне основывают ЮНЕСКО.