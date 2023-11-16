16 листопада 2023 року: апостола Матвія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна свистіти в будинку, а також працювати з гострими предметами.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Матвія. До того, як стати учнем Ісуса, Матвій працював збирачем податків. Коли Спаситель побачив його, велів іти за Ним. Так Матвій став проповідувати Слово Боже і був страчений за це недалеко від римської фортеці Апасарос (Грузія).

Також 16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

Що не можна робити 16 листопада:

свистіти в будинку;

сидіти на столі;

працювати з гострими предметами.

Народні повір'я та прикмети:

що тепліше сьогодні, то холоднішою буде зима;

низько пливуть хмари — до похолодання;

дощ — зима буде вологою, але не дуже холодною;

мороз — зима буде суворою;

іде сніг — скоро почнуться хуртовини.

День ангела святкують:

Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.

Народилися в цей день:

1977 рік — Оксана Баюл, українська фігуристка, олімпійська чемпіонка.

А також у цей день:

1841 рік — Едуард Гурвін отримує патент корковий рятувальний жилет;

1848 рік — у Лондоні дає останній концерт Фридерик Шопен;

1895 рік — "Кінематограф" братів Люм'єр показують у Сорбонні;

1924 рік — починає мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо;

1945 рік — у Лондоні засновують ЮНЕСКО.