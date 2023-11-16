Французский бренд презентовал юбку-полотенце почти за тысячу долларов

Новый тренд весны

Related video

Французский бренд одежды Balenciaga презентовал новую коллекцию в которой появилась махровая юбка-полотенце.

Об этом сообщается на официальном сайте бренда

Известно, что новый фешен-лук вошел в весеннюю коллекцию 2024 года.

Юбка-полотенце изготовлена из махрового хлопка, имеет бежевый цвет. Задумка дизайнеров — юбка должна носиться до колена. Среди аксессуаров — махровая юбка-полотенце имеет две пуговицы на талии, а также регулируется с помощью пояса с пряжкой внутри.

Стоит отметить, что стилисты Balenciaga сочетают платье-полотенце с другими элементами гардероба — брюками, джинсами, худи и куртками.

Как заявляют, разработчики бренда, юбка-полотенце изготовлена в Италии.

Французский бренд заявляет, что данную модель юбки могут носить как мужчины, такие и женщины.

Брендовую вещь можно приобрести на официальном сайте Balenciaga, где она стоит 925 долларов (ориентировочно 33 тысячи 515 гривен). Сейчас товар можно заказать только предварительно.

Такое дизайнерское произведение произвело фурор и обсуждение в мире моды.

Например, шведская компания IKEA, которая имеет в ассортименте товары для дома использовала презентацию юбки-полотенца от Balenciaga и предложила своим покупателям приобрести такое же махровое полотенце бежевого цвета всего лишь за 16 евро.

Напомним, Сальма Хайек в элегантном платье в пайетках появилась на вручении известной награды.