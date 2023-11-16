Французский бренд презентовал юбку-полотенце почти за тысячу долларов
Новый тренд весны
Французский бренд одежды Balenciaga презентовал новую коллекцию в которой появилась махровая юбка-полотенце.
Об этом сообщается на официальном сайте бренда
Известно, что новый фешен-лук вошел в весеннюю коллекцию 2024 года.
Юбка-полотенце изготовлена из махрового хлопка, имеет бежевый цвет. Задумка дизайнеров — юбка должна носиться до колена. Среди аксессуаров — махровая юбка-полотенце имеет две пуговицы на талии, а также регулируется с помощью пояса с пряжкой внутри.
Стоит отметить, что стилисты Balenciaga сочетают платье-полотенце с другими элементами гардероба — брюками, джинсами, худи и куртками.
Как заявляют, разработчики бренда, юбка-полотенце изготовлена в Италии.
Французский бренд заявляет, что данную модель юбки могут носить как мужчины, такие и женщины.
Брендовую вещь можно приобрести на официальном сайте Balenciaga, где она стоит 925 долларов (ориентировочно 33 тысячи 515 гривен). Сейчас товар можно заказать только предварительно.
Такое дизайнерское произведение произвело фурор и обсуждение в мире моды.
Например, шведская компания IKEA, которая имеет в ассортименте товары для дома использовала презентацию юбки-полотенца от Balenciaga и предложила своим покупателям приобрести такое же махровое полотенце бежевого цвета всего лишь за 16 евро.
Напомним, Сальма Хайек в элегантном платье в пайетках появилась на вручении известной награды.