Французький бренд презентував спідницю-рушник майже за тисячу доларів
Новий тренд весни
Французький бренд одягу Balenciaga презентував нову колекцію, в якій з'явилася махрова спідниця-рушник.
Про це повідомляють на офіційному сайті бренду
Відомо, що новий фешен-лук увійшов до весняної колекції 2024 року.
Спідниця-рушник виготовлена з махрової бавовни, має бежевий колір. Задумка дизайнерів — спідниця має носитися до коліна. Серед аксесуарів — махрова спідниця-рушник має два ґудзики на талії, а також регулюється за допомогою пояса з пряжкою всередині.
Варто зазначити, що стилісти Balenciaga поєднують сукню-рушник з іншими елементами гардероба — штанами, джинсами, худі та куртками.
Як заявляють розробники бренду, спідниця-рушник виготовлена в Італії.
Французький бренд заявляє, що цю модель спідниці можуть носити як чоловіки, так і жінки.
Брендову річ можна придбати на офіційному сайті Balenciaga, де вона коштує 925 доларів (орієнтовно 33 тисячі 515 гривень). Наразі товар можна замовити лише попередньо.
Такий дизайнерський витвір викликав фурор і обговорення у світі моди.
Наприклад, шведська компанія IKEA, яка має в асортименті товари для дому, використала презентацію спідниці-рушника від Balenciaga та запропонувала своїм покупцям придбати такий самий махровий рушник бежевого кольору всього лише за 16 євро.
Нагадаємо, Сальма Гаєк в елегантній сукні в паєтках з'явилася на врученні відомої нагороди.