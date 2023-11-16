Французький бренд презентував спідницю-рушник майже за тисячу доларів

Новий тренд весни

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Французький бренд одягу Balenciaga презентував нову колекцію, в якій з'явилася махрова спідниця-рушник.

Про це повідомляють на офіційному сайті бренду

Відомо, що новий фешен-лук увійшов до весняної колекції 2024 року.

Спідниця-рушник виготовлена з махрової бавовни, має бежевий колір. Задумка дизайнерів — спідниця має носитися до коліна. Серед аксесуарів — махрова спідниця-рушник має два ґудзики на талії, а також регулюється за допомогою пояса з пряжкою всередині.

Варто зазначити, що стилісти Balenciaga поєднують сукню-рушник з іншими елементами гардероба — штанами, джинсами, худі та куртками.

Як заявляють розробники бренду, спідниця-рушник виготовлена в Італії.

Французький бренд заявляє, що цю модель спідниці можуть носити як чоловіки, так і жінки.

Брендову річ можна придбати на офіційному сайті Balenciaga, де вона коштує 925 доларів (орієнтовно 33 тисячі 515 гривень). Наразі товар можна замовити лише попередньо.

Такий дизайнерський витвір викликав фурор і обговорення у світі моди.

Наприклад, шведська компанія IKEA, яка має в асортименті товари для дому, використала презентацію спідниці-рушника від Balenciaga та запропонувала своїм покупцям придбати такий самий махровий рушник бежевого кольору всього лише за 16 євро.

Нагадаємо, Сальма Гаєк в елегантній сукні в паєтках з'явилася на врученні відомої нагороди.