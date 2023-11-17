17 ноября 2023 года: Григория Чудотворца - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты, а также ссориться с родными.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Григория Чудотворца. Он был епископом Неокесарийским. Жил в пустыне, помогал отверженным и бедным. Григорий обладал даром проповедования, он сумел многих обратить в христианство. Когда он поступил в кафедральный собор, в Неокесарии проживало лишь 17 христиан, а вот перед его смертью осталось только несколько язычников.

Также 17 ноября празднуют Международный день студента и День студента в Украине.

Что нельзя делать 17 ноября:

есть мясо, рыбу и молочные продукты;

ссориться с родными;

выносить мусор из дома после полудня.

Народные поверья и приметы:

какая погода сегодня, такой она будет зимой;

луна в светлом кругу — погода скоро изменится;

мороз — зима будет холодной;

на реке темный лед – следующий год будет урожайным.

День ангела празднуют:

Григорий, Лазарь, Михаил, Никон, Сергей, Андрей.

Родились в этот день:

1942 год — Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, "Эмми" и др. наград;

1965 год — Руслана Писанка (ум. 2022), украинская актриса и телеведущая;

1982 год — Андрухович София, украинская писательница, переводчица и публицистка;

1989 год — Роман Зозуля, украинский футболист, нападающий сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр).

А также в этот день:

1804 год — основывают университет в Харькове;

1869 год — в Египте официально открывается Суэцкий канал;

1913 год — по Панамскому каналу прошло первое судно;

1966 год — в ночь на 17 ноября зарегистрировали самый большой метеорный дождь в истории.